به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی عصر یکشنبه در نشست خبری تولید فیلم سینمایی «عشق ما را خواهد برد» که در محل فرمانداری گرمسار برگزار شد، با تأکید بر ظرفیت‌های طبیعی، تاریخی و جغرافیایی این شهرستان برای میزبانی از پروژه‌های سینمایی و تلویزیونی، تولید فیلم سینمایی «عشق ما را خواهد برد» را فرصتی ارزشمند برای رونق گردشگری و معرفی توانمندی‌های منطقه دانست.

فرماندار گرمسار اظهار کرد: این شهرستان به دلیل برخورداری از جاذبه‌های طبیعی و تاریخی متنوع، ظرفیت مناسبی برای توسعه فعالیت‌های فرهنگی و هنری و میزبانی از گروه‌های فیلم‌سازی دارد.

وی با اشاره به ویژگی‌های طبیعی گرمسار افزود: پهنه‌های متنوع کویری، کوه‌های رنگی شگفت‌انگیز و جاذبه‌های کم‌نظیر طبیعی در کنار ابنیه تاریخی ارزشمند، از جمله ظرفیت‌هایی هستند که می‌توانند زمینه حضور بیشتر گروه‌های تولید فیلم و مجموعه‌های تلویزیونی را در این منطقه فراهم کنند.

فرماندار گرمسار نزدیکی این شهرستان به پایتخت را یکی دیگر از مزیت‌های مهم آن برشمرد و گفت: قرارگیری گرمسار در مسیر شاهراه‌های مهم مواصلاتی کشور، امکان دسترسی مناسب و تسهیل رفت‌وآمد گروه‌های تولیدی را فراهم کرده است.

همتی با اشاره به موقعیت راهبردی گرمسار در شبکه حمل‌ونقل کشور تصریح کرد: این شهرستان در چهارراه مواصلاتی مهمی قرار دارد و در اتصال محورهای شمال به جنوب و غرب به شرق کشور نقش تسهیل‌کننده‌ای ایفا می‌کند.

وی ادامه داد: وجود خطوط ریلی راهبردی، دسترسی به مسیر مشهد مقدس و اتصال ریلی به مرز بین‌المللی اینچه‌برون، در کنار ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری، شرایط مناسبی برای حضور گروه‌های هنری و اجرای پروژه‌های سینمایی در گرمسار فراهم کرده است.

نماینده عالی دولت در گرمسار با اشاره به جایگاه این منطقه به‌عنوان دروازه ورود به کویر مرکزی ایران بیان کرد: کاروانسراها، قلعه‌ها و خانه‌های تاریخی ارزشمند این شهرستان، ظرفیت قابل توجهی برای استفاده به‌عنوان لوکیشن‌های فیلم‌برداری دارند.

همتی تنوع اقلیمی و جغرافیایی گرمسار را از ویژگی‌های متمایز این شهرستان دانست و افزود: این تنوع به‌گونه‌ای است که امکان بازآفرینی فضاها و موقعیت‌های جغرافیایی مشابه در چندین استان کشور را در محدوده‌ای نسبتاً کوتاه فراهم می‌کند؛ ظرفیتی که می‌تواند مورد استفاده تولیدکنندگان سینما و تلویزیون قرار گیرد.

وی با تأکید بر اهمیت بهره‌گیری از این توانمندی‌ها در مسیر توسعه منطقه اظهار کرد: تولید آثار سینمایی در گرمسار علاوه بر معرفی جاذبه‌های طبیعی و تاریخی شهرستان، می‌تواند فرصتی برای رونق گردشگری و تقویت جایگاه این منطقه در عرصه فرهنگی و هنری کشور باشد.

فرماندار گرمسار همچنین از حمایت مجموعه مدیریت اجرایی شهرستان از فعالیت‌های فرهنگی و هنری خبر داد و گفت: فرمانداری آمادگی دارد در چارچوب اختیارات قانونی، زمینه تسهیل فعالیت اهالی فرهنگ و هنر و فراهم‌سازی زیرساخت‌های مورد نیاز برای اجرای پروژه‌های تولیدی را دنبال کند.

همتی در پایان خاطرنشان کرد: فراهم‌کردن زمینه شکل‌گیری و احداث شهرک سینمایی در منطقه می‌تواند امکان بهره‌برداری مستمر از ظرفیت‌های گرمسار را برای تولیدکنندگان فراهم کند تا هنرمندان کشور در تمامی ایام سال بتوانند از این بستر مستعد برای تولید آثار سینمایی و تلویزیونی بهره ببرند.

به گزارش مهر، فیلم سینمایی «عشق ما را خواهد برد» به کارگردانی بابک نبی‌زاده، تهیه‌کنندگی سیدجلال چاوشیان و مدیریت تولید بهرام کمیجانی در حال تولید است.