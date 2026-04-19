۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۲۱:۰۳

فرماندار: گرمسار صاحب بزرگترین مجموعه نمک‌درمانی می‌شود

گرمسار-فرماندار گرمسار، از راه‌اندازی یک مجموعه نمک‌درمانی در این شهرستان خبر داد و گفت: با معرفی سرمایه‌گذار و نهایی شدن توافق‌ها، یکی از مجموعه‌های بزرگ نمک‌درمانی منطقه راه‌اندازی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر علی همتی عصر یکشنبه در دیدار جمعیت آبادگران گرمسار در فرمانداری بر ضرورت تقویت وحدت اجتماعی، بهره‌گیری از ظرفیت همه گروه‌ها و تسریع روند اجرای طرح‌های توسعه‌ای از جمله گردشگری، معادن و پروژه‌های سرمایه‌گذاری تأکید کرد.

وی افزود: توسعه و آبادانی شهرستان زمانی محقق می‌شود که همه ظرفیت‌های اجتماعی، نخبگان و فعالان محلی در کنار یکدیگر برای پیشبرد امور مشارکت داشته باشند.

فرماندار گرمسار با اشاره به برخی تحولات و شرایط منطقه‌ای، بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام اجتماعی در کشور تأکید کرد و افزود: اگر به دنبال توسعه و پیشرفت کشور و شهرستان هستیم باید از همه دیدگاه‌ها و ظرفیت‌ها استفاده کنیم و زمینه حضور و مشارکت افراد با سلایق مختلف را در عرصه‌های اجتماعی و مدیریتی فراهم کنیم.

همتی در ادامه به ظرفیت‌های گردشگری شهرستان اشاره کرد و گفت: سند توسعه گردشگری گرمسار در حال تدوین نهایی است و با تکمیل آن می‌توان از ظرفیت‌های طبیعی و تاریخی منطقه برای جذب گردشگر و ایجاد اشتغال بهره بیشتری برد.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت معادن نمک در شهرستان اظهار داشت: برخی مسائل اداری و فنی مرتبط با این معادن در حال پیگیری است و تلاش می‌کنیم با رفع موانع موجود، زمینه استفاده بهتر از این ظرفیت ارزشمند فراهم شود.

فرماندار گرمسار از برنامه‌ریزی برای ایجاد مجموعه نمک‌درمانی در شهرستان نیز خبر داد و افزود: در روزهای اخیر یک سرمایه‌گذار برای اجرای این طرح به منطقه معرفی شده و در صورت نهایی شدن توافق‌ها، امکان راه‌اندازی یکی از مجموعه‌های بزرگ نمک‌درمانی در این منطقه فراهم خواهد شد.

همتی همچنین به فعالیت اقامتگاه‌های بوم‌گردی شهرستان اشاره کرد و گفت: در بازدیدهای انجام‌شده از این مراکز، روند فعالیت آن‌ها مطلوب ارزیابی شد و با ارائه برخی تذکرات، مسائل جزئی نیز برطرف شد.

