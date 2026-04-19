به گزارش خبرنگار مهر علی همتی عصر یکشنبه در دیدار جمعیت آبادگران گرمسار در فرمانداری بر ضرورت تقویت وحدت اجتماعی، بهره‌گیری از ظرفیت همه گروه‌ها و تسریع روند اجرای طرح‌های توسعه‌ای از جمله گردشگری، معادن و پروژه‌های سرمایه‌گذاری تأکید کرد.

وی افزود: توسعه و آبادانی شهرستان زمانی محقق می‌شود که همه ظرفیت‌های اجتماعی، نخبگان و فعالان محلی در کنار یکدیگر برای پیشبرد امور مشارکت داشته باشند.

فرماندار گرمسار با اشاره به برخی تحولات و شرایط منطقه‌ای، بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام اجتماعی در کشور تأکید کرد و افزود: اگر به دنبال توسعه و پیشرفت کشور و شهرستان هستیم باید از همه دیدگاه‌ها و ظرفیت‌ها استفاده کنیم و زمینه حضور و مشارکت افراد با سلایق مختلف را در عرصه‌های اجتماعی و مدیریتی فراهم کنیم.

همتی در ادامه به ظرفیت‌های گردشگری شهرستان اشاره کرد و گفت: سند توسعه گردشگری گرمسار در حال تدوین نهایی است و با تکمیل آن می‌توان از ظرفیت‌های طبیعی و تاریخی منطقه برای جذب گردشگر و ایجاد اشتغال بهره بیشتری برد.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت معادن نمک در شهرستان اظهار داشت: برخی مسائل اداری و فنی مرتبط با این معادن در حال پیگیری است و تلاش می‌کنیم با رفع موانع موجود، زمینه استفاده بهتر از این ظرفیت ارزشمند فراهم شود.

فرماندار گرمسار از برنامه‌ریزی برای ایجاد مجموعه نمک‌درمانی در شهرستان نیز خبر داد و افزود: در روزهای اخیر یک سرمایه‌گذار برای اجرای این طرح به منطقه معرفی شده و در صورت نهایی شدن توافق‌ها، امکان راه‌اندازی یکی از مجموعه‌های بزرگ نمک‌درمانی در این منطقه فراهم خواهد شد.

همتی همچنین به فعالیت اقامتگاه‌های بوم‌گردی شهرستان اشاره کرد و گفت: در بازدیدهای انجام‌شده از این مراکز، روند فعالیت آن‌ها مطلوب ارزیابی شد و با ارائه برخی تذکرات، مسائل جزئی نیز برطرف شد.