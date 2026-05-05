  1. استانها
  2. سمنان
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۱:۱۰

«حبله‌رود» هویت فرهنگی گرمسار است؛ گردشگری طبیعی در صدر برنامه‌ها

«حبله‌رود» هویت فرهنگی گرمسار است؛ گردشگری طبیعی در صدر برنامه‌ها

گرمسار- فرماندار گرمسار حبله‌رود را هویت فرهنگی این شهرستان دانست و گفت: ترویج گردشگری طبیعی در اولویت برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی بعد از ظهر سه شنبه در ویژه‌ برنامه گرامیداشت «روز حبله‌رود» با حضور مسئولان شهرستانی، جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی، فعالان فرهنگی و اجتماعی و شهروندان در سالن جمعیت هلال‌احمر شهرستان گرمسار پاسداشت ظرفیت‌های طبیعی و سرمایه‌های بومی منطقه، تقویت هویت فرهنگی و ارتقای نشاط اجتماعی در میان شهروندان را هدف این دست همایش ها دانست.

وی افزود: حبله‌ رود به عنوان تنها رودخانه دائمی واقع در منطقه بنه‌کوه شهرستان گرمسار، از جایگاه ویژه‌ای در حیات طبیعی، کشاورزی و زیست‌بوم این منطقه برخوردار بوده و نقش مهمی در شکل‌گیری و تداوم زندگی در این بخش از شهرستان ایفا می‌کند.

فرماندار گرمسار ادامه داد: گرامیداشت این روز فرصتی برای توجه بیشتر به اهمیت حفاظت از منابع طبیعی و صیانت از این سرمایه ارزشمند طبیعی به شمار می‌رود.

همتی افزود: بر ضرورت حفظ و حراست از ظرفیت‌های طبیعی منطقه، تقویت همبستگی اجتماعی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و مردمی در راستای توسعه پایدار شهرستان تأکید کرد

کد مطلب 6821291

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها