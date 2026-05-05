به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی بعد از ظهر سه شنبه در ویژه‌ برنامه گرامیداشت «روز حبله‌رود» با حضور مسئولان شهرستانی، جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی، فعالان فرهنگی و اجتماعی و شهروندان در سالن جمعیت هلال‌احمر شهرستان گرمسار پاسداشت ظرفیت‌های طبیعی و سرمایه‌های بومی منطقه، تقویت هویت فرهنگی و ارتقای نشاط اجتماعی در میان شهروندان را هدف این دست همایش ها دانست.

وی افزود: حبله‌ رود به عنوان تنها رودخانه دائمی واقع در منطقه بنه‌کوه شهرستان گرمسار، از جایگاه ویژه‌ای در حیات طبیعی، کشاورزی و زیست‌بوم این منطقه برخوردار بوده و نقش مهمی در شکل‌گیری و تداوم زندگی در این بخش از شهرستان ایفا می‌کند.

فرماندار گرمسار ادامه داد: گرامیداشت این روز فرصتی برای توجه بیشتر به اهمیت حفاظت از منابع طبیعی و صیانت از این سرمایه ارزشمند طبیعی به شمار می‌رود.

همتی افزود: بر ضرورت حفظ و حراست از ظرفیت‌های طبیعی منطقه، تقویت همبستگی اجتماعی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و مردمی در راستای توسعه پایدار شهرستان تأکید کرد