گرمسار محور گردشگری است/ ضرورت پیگیری متروی البرز-گرمسار

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش طاهری ظهر دوشنبه در دیدار با سرپرست میراث فرهنگی استان سمنان به میزبانی فرمانداری گرمسار بابیان اینکه این شهرستان از شمال یعنی منطقه بنه کوه تا جنوب شامل قصر بهرام گور و دشت کویر دارای جاذبههای گردشگری است، تأکید کرد: گرمسار میتواند محور گردشگری باشد چراکه انواع جاذبه گردشگری را در درون خود جایداده است.
وی افزود: گرمسار جاذبههای مانند گردشگری طبیعی، عکاسی، هنری، علمی، درمانی و ورزشی و ... را در خود جایداده که میتواند هرکدام از این جاذبهها سالانه هزاران گردشگر را به سمت خود جذب کند.
فرماندار گرمسار خواستار اهتمام بیشتر در حوزه تأمین زیرساختهای گردشگری شد و بیان کرد: اگر بتوانیم گرمسار را بهعنوان محور گردشگری معرفی کنیم قطعاً میتوانیم از ظرفیتهای بسیار خوب این شهرستان بهره ببریم.
طاهری بابیان اینکه مهاجرت معکوس به روستاهای گرمسار از جمله کهک و ... در پی رونق گردشگری میسر میشود، تاکید کرد: یکی از ویژگیهای گردشگری ایجاد اشتغال در مناطق روستایی است از این بابت اما باید گفت اهالی این روستاها نسبت به مرمت خانه های روستایی اقدام کرده اند و زمینه ساز جذب گردشگر شده اند.
وی افزود: تبدیل منطقه سیاهکوه به عنوان محور گردشگری میتواند یکی از جاذبه های گردشگری باشد و از سوی دیگر معتقدیم برای رشد گردشگری هر منطقه باید به ظرفیتهای همان منطقه توجه شود.
فرماندار گرمسار بر معرفی شهرستان به عنوان قطب نمک درمانی دنیا و کشور تاکید کرد و گفت: باید زیرساختهای لازم برای رشد گردشگری گرمسار فراهم شود.
طاهری در دیگر بخش سخنان خود از راه اندازی متروی البرز-گرمسار حداکثر تا نوروز سال جدید خبر داد و گفت: این پروژه، گردشگری استان را متحول می کند که پیگیر این پروژه توسط مقامات استانی و شهرستانی یک ضرورت محسوب می شود.
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