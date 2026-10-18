کنسرسیوم توسعه اقتصاد دریامحور در خوزستان تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، این تفاهم‌نامه با هدف هم‌افزایی ظرفیت‌های علمی، آموزشی، مهارتی و اجرایی، توسعه فناوری‌های کاربردی و تربیت نیروی انسانی متناسب با نیازهای بازار کار، در راستای تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور و با توجه به ظرفیت‌های راهبردی خوزستان در حوزه‌های دریایی، بندری، صنعتی، شیلاتی و لجستیکی به امضا رسید.

این تفاهم‌نامه با امضای محمد راضی جلالی مشاور اقتصادی استاندار و دبیر ستاد توسعه اقتصاد دریامحور، مرتضی بختیاری نماینده دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، شهرام ملایی‌هزاروندی مدیرکل آموزش فنی‌وحرفه‌ای خوزستان، ساسان معتقد نماینده دانشگاه ملی مهارت واحد استانی خوزستان و کیانوش بهرهی نماینده دانشگاه جامع علمی‌کاربردی واحد استانی خوزستان منعقد شد.

توسعه همکاری‌های مشترک آموزشی، مهارتی، پژوهشی و فناورانه، تربیت و توانمندسازی نیروی انسانی متخصص، ماهر و کارآفرین متناسب با نیاز صنایع استان، ارتقای قابلیت اشتغال دانشجویان و دانش‌آموختگان و تقویت نقش مراکز علمی و مهارتی در تحقق اهداف اقتصاد دریامحور، از مهم‌ترین اهداف این تفاهم‌نامه است.

بر اساس مفاد این توافق، ایجاد پیوند مؤثر میان دانشگاه‌ها، مراکز مهارت‌آموزی، صنایع و بازار کار، توسعه آموزش‌های کاربردی مبتنی بر فناوری‌های نوین، حمایت از نوآوری و تجاری‌سازی دستاوردهای علمی و فناورانه و گسترش کسب‌وکارهای دانش‌بنیان دنبال می‌شود. همچنین استفاده مشترک از امکانات، تجهیزات، آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های طرفین با اولویت تجمیع ظرفیت‌ها و جلوگیری از موازی‌کاری در دستور کار قرار دارد.

از دیگر محورهای این همکاری می‌توان به نیازسنجی آموزشی و شغلی، طراحی و اجرای دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت و تخصصی متناسب با نیاز صنایع و دستگاه‌های اجرایی، تدوین و بازنگری استانداردهای آموزشی و شایستگی حرفه‌ای متناسب با مشاغل موجود و آینده اقتصاد دریامحور و توانمندسازی مربیان و اعضای هیئت علمی در حوزه فناوری‌های نوین دریایی اشاره کرد.

همکاری در راه‌اندازی و توسعه مدارس مهارتی، مراکز آموزش تخصصی و واحدهای آموزش مهارت‌محور با اولویت استفاده از ظرفیت‌های موجود و الگوهای مشارکتی از جمله مراکز هیئت‌امنایی از دیگر محورهای پیش‌بینی‌شده در این تفاهم‌نامه است.

همچنین تربیت و آماده‌سازی نیروی انسانی متخصص برای حضور در مسابقات ملی مهارت و توسعه آموزش‌های مبتنی بر نیازهای زیست‌بوم دریایی استان از جمله برنامه‌هایی است که در چارچوب این همکاری مشترک دنبال خواهد شد.

اجرای این تفاهم‌نامه با هدف کاهش فاصله میان آموزش و اشتغال، افزایش بهره‌وری ظرفیت‌های علمی و مهارتی و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنایع مرتبط، می‌تواند زمینه‌ساز تقویت اشتغال پایدار و بهره‌گیری مؤثرتر از ظرفیت‌های استان خوزستان در مسیر توسعه اقتصاد دریامحور باشد.