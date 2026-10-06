به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، محمد علی‌اکبری امروز سه‌شنبه ۱۴مهر در دیدار با فعالان اقتصادی و مدیران کارخانه‌های منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید بم، با تأکید بر ضرورت پیوند مؤثر آموزش و صنعت، اظهار کرد: دانشگاه جامع علمی‌کاربردی خود را خادم و شریک صنعت می‌داند و آمادگی دارد برای تربیت نیروی انسانی متخصص، توسعه آموزش‌های ضمن خدمت و بازآموزی و طراحی دوره‌های کوتاه‌مدت و پودمانی متناسب با نیاز بنگاه‌های اقتصادی همکاری کند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های مرکز علمی‌کاربردی ارگ جدید بم، بر توسعه رشته‌های موردنیاز صنایع، به‌ویژه در حوزه خودروهای برقی و هیبریدی، تأکید کرد و افزود: هدف، تربیت سریع و هدفمند نیروی انسانی موردنیاز صنعت و به‌روزرسانی مستمر دانش و مهارت شاغلان است.

علی‌اکبری همچنین با تمجید از شکل‌گیری مجموعه صنعتی ارگ جدید بم، بر آمادگی دانشگاه برای حمایت از توسعه این مرکز و ارتقای آن به الگویی شاخص در تعامل دانشگاه و صنعت تأکید کرد و برنامه‌ریزی برای نیازهای آینده و دوران پساجنگ را ضرورتی راهبردی دانست.

رئیس دانشگاه جامع علمی‌کاربردی کشور با تأکید بر ضرورت یادگیری مادام‌العمر تصریح کرد: آموزش با دریافت مدرک دانشگاهی پایان نمی‌یابد و صنایع برای حفظ توان رقابتی خود به دوره‌های مستمر مهارت‌آموزی، بازآموزی و ارتقای دانش فنی نیاز دارند.

وی ادامه داد: دانشگاه جامع علمی‌کاربردی این آمادگی را دارد که با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و تخصصی استان و ستاد مرکزی، دوره‌های آموزشی متناسب با نیازهای واقعی صنایع طراحی و اجرا کند.

علی‌اکبری همچنین با اشاره به اهمیت هم‌افزایی ظرفیت‌های آموزش عالی کشور خاطرنشان کرد: توسعه آموزش‌های مهارتی به معنای جایگزینی یک بخش از نظام آموزش عالی با بخش دیگر نیست، بلکه هدف، فراهم‌کردن مسیرهای متنوع آموزشی متناسب با نیازهای کشور است.

وی افزود: ارتباط مستمر با صنعت، شناسایی نیازهای تخصصی و به‌روزرسانی برنامه‌های آموزشی باید به‌گونه‌ای دنبال شود که نیروی انسانی موردنیاز صنایع در کوتاه‌ترین زمان و با بالاترین تناسب مهارتی تربیت شود.

تأکید بر توسعه مرکز علمی‌کاربردی ارگ جدید بم متناسب با نیاز صنایع آینده

در ابتدای این نشست، عبدالله شه‌بخش رئیس مرکز آموزش علمی‌کاربردی ارگ جدید بم، با تشریح ظرفیت‌های صنعتی و آموزشی منطقه، بر ضرورت توسعه این مرکز متناسب با نیاز واحدهای تولیدی و تحولات فناوری تأکید کرد.

وی با اشاره به شکل‌گیری ارگ جدید بم طی سه دهه گذشته، این مجموعه را نمونه‌ای از تحقق یک الگوی توسعه صنعتی دانست و گفت: مرکز علمی‌کاربردی ارگ جدید بم نیز در مسیر تحقق این رویکرد، خدمات آموزشی و مهارتی خود را در اختیار بخش صنعت قرار داده و باید گام‌های بعدی توسعه آن بر اساس نیازهای واقعی صنایع منطقه طراحی شود. شه‌بخش با اشاره به شتاب تحولات در حوزه‌هایی همچون هوش مصنوعی، اتوماسیون، خودروهای هوشمند و برقی، بر ضرورت تربیت نیروی انسانی متناسب با صنعت آینده تأکید کرد و از برنامه‌ریزی برای توسعه زیست‌بوم مهارت، نوآوری و فناوری صنعت خودرو و صنایع مکمل خبر داد.

رئیس مرکز آموزش علمی‌کاربردی واحد ارگ جدید بم، برگزاری رویداد ملی جذب ایده‌های نوآورانه و استارت‌آپ‌های صنعت خودرو، توسعه کانون ارزیابی و توسعه شایستگی‌ها، شناسایی مسائل واقعی صنعت و تشکیل تیم‌های حل مسئله را از جمله برنامه‌های این مرکز عنوان کرد.

وی همچنین با اشاره به تفاهم‌نامه‌های همکاری با مجموعه‌های علمی و فناوری منطقه، این ظرفیت را فرصتی برای شکل‌گیری الگوی مشارکت راهبردی میان دانشگاه و صنعت در جنوب کشور دانست و تصریح کرد: هدف نهایی، پاسخگویی مؤثر و قابل‌اندازه‌گیری به نیازهای صنایع و تربیت نیروی انسانی توانمند برای صنعت آینده است.