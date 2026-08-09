به گزارش خبرنگار مهر، در نشست مشترکی که عصر یکشنبه با حضور فرمانده مرکز آموزش تخصصهای دریایی باقرالعلوم (ع) رشت و مدیر کل آموزش و پرورش استان گیلان به مناسبت امضای تفاهمنامه همکاری میان ادارهکل آموزش و پرورش گیلان و مرکز آموزش تخصصهای دریایی باقرالعلوم (ع) نیروی دریایی ارتش برگزار شد، روند تأسیس هنرستان فنی دریایی «شهدای ناوشکن قهرمان دنا» در رشت رسماً آغاز شد.
ناخدایکم صابر مسیحپور در این نشست اجرای این تفاهمنامه را گامی حیاتی و راهبردی در مسیر توسعه آموزشهای تخصصی دریایی در کشور به دانست و گفت: صنعت دریایی، صنعتی عظیم، اقتصادی و آیندهساز است که میتواند زمینه ارائه آموزشهای استاندارد و قابل رقابت در سطح بینالمللی را برای دانشآموزان فراهم کند.
وی افزود: ورود آموزش و پرورش به حوزه مهارتهای دریایی، نقطه عطفی در تربیت نیروی انسانی متخصص برای صنایع دریایی کشور خواهد بود.
فرمانده مرکز آموزش تخصصهای دریایی باقرالعلوم (ع) با اشاره به نقش کلیدی اقتصاد دریامحور در تقویت همزمان امنیت نظامی و اقتصادی کشور، اعلام کرد: این مرکز با تمام توان و صد درصد ظرفیت آماده ارائه آموزشهای تخصصی به دانشآموزان استان و سراسر کشور است.
وی تأکید کرد: تأسیس این هنرستان، «گام نخست» در مسیر توسعه آموزشهای تخصصی بوده و برنامهریزی برای گسترش این همکاری در سایر حوزههای دریایی و حتی صنایع هوایی نیز در دستور کار قرار دارد.
مسیحپور در بخش دیگری از سخنان خود، این تفاهمنامه را نویدبخش تربیت نسلی متخصص و کارآمد دانست که میتواند در پیشبرد اهداف راهبردی کشور در حوزه دریا نقشآفرینی کند.
به گفته وی، این همکاری علاوه بر ارتقای سطح دانش فنی، زمینهساز ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان گیلانی و افزایش سهم استان در صنایع دریایی کشور خواهد بود.
توسعه رشتههای مهارتی با نگاه به استانداردهای بینالمللی
نرگس دستیار نیز در این مراسم ضمن تبریک این همکاری، اظهار داشت: این تفاهمنامه در راستای توسعه رشتههای مهارتی برای دانشآموزان پایه دهم طراحی شده است.
وی افزود: برای سال تحصیلی پیشرو، آموزشهای کارگاهی در مرکز تخصصهای دریایی و آموزشهای نظری در هنرستان ناحیه دو رشت برنامهریزی شده است و در آیندهای نزدیک، استقرار کامل هنرستان در این مرکز آموزشی محقق خواهد شد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان گیلان با اشاره به اهمیت نامگذاری این هنرستان به نام «شهدای ناوشکن دنا» تصریح کرد: این نخستینبار است که چنین تفاهمنامهای در سطح استان گیلان منعقد میشود و امیدواریم این همکاری نقطه آغازی برای بسط و گسترش آموزشهای مهارتی در سایر حوزههای تخصصی باشد.
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