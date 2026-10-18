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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۰:۳۲

ترامپ: در حال مذاکره برای پایان جنگ اوکراین هستم

ترامپ: در حال مذاکره برای پایان جنگ اوکراین هستم

رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد که در حال مذاکره برای پایان جنگ روسیه و اوکراین است و نمی‌خواهد اقدامی انجام دهد که مسکو را به خروج از مذاکرات وادار کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا گفت: در حال مذاکره برای پایان جنگ روسیه و اوکراین هستیم و من نمی‌خواهم اقدامی انجام دهم که مسکو را به خروج از مذاکرات وادار کند.

ترامپ همچنین مدعی شد: زلنسکی نسبت به هدف قرار گرفتن پالایشگاه‌های دیزل اهمیتی نمی‌دهد و خواهان پایان جنگ نیست.

وی افزود: شاید زلنسکی هیچ‌گاه خواهان پایان این جنگ نبوده است.

ترامپ زلنسکی را به هدف قرار دادن پالایشگاه‌های دیزل روسیه متهم کرد و گفت: این حملات به بازارهای جهانی، از جمله بازار آمریکا، آسیب می‌زند و فشار بیشتری بر کشاورزان و شرکت‌ها وارد می‌کند.

وی افزود: اوکراین می‌توانست دو سال پیش به توافق بهتری دست یابد.

ترامپ با اشاره به از دست رفتن بخش‌هایی از خاک اوکراین تأکید کرد: «من می‌خواهم به این جنگ پایان دهم.»

کد مطلب 6982180

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