ترامپ: در حال مذاکره برای پایان جنگ اوکراین هستم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا گفت: در حال مذاکره برای پایان جنگ روسیه و اوکراین هستیم و من نمی‌خواهم اقدامی انجام دهم که مسکو را به خروج از مذاکرات وادار کند.

ترامپ همچنین مدعی شد: زلنسکی نسبت به هدف قرار گرفتن پالایشگاه‌های دیزل اهمیتی نمی‌دهد و خواهان پایان جنگ نیست.

وی افزود: شاید زلنسکی هیچ‌گاه خواهان پایان این جنگ نبوده است.

ترامپ زلنسکی را به هدف قرار دادن پالایشگاه‌های دیزل روسیه متهم کرد و گفت: این حملات به بازارهای جهانی، از جمله بازار آمریکا، آسیب می‌زند و فشار بیشتری بر کشاورزان و شرکت‌ها وارد می‌کند.

وی افزود: اوکراین می‌توانست دو سال پیش به توافق بهتری دست یابد.

ترامپ با اشاره به از دست رفتن بخش‌هایی از خاک اوکراین تأکید کرد: «من می‌خواهم به این جنگ پایان دهم.»