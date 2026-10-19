به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، وزارت دفاع روسیه در بیانیه ای اعلام کرد ارتش این کشور تأسیسات صنعتی شرکت «خیموولوکنو» در کی‌یف را که قطعات کلاهک‌های جنگی پهپادهای دوربرد و میان‌برد را تولید می‌کند، هدف قرار داده‌است.

بر اساس این بیانیه، تأسیسات کارخانه «پلانتا پلاستیک» در منطقه کی‌یف نیز هدف حمله قرار گرفت. این کارخانه، مواد پلیمری مورد استفاده در صنایع نظامی را تولید می کند.

جنگ اوکراین وارد مرحله جدیدی شده است و کی‌یف و مسکو حملات پهپادی و موشکی علیه یکدیگر را افزایش داده اند.

جنگ اوکراین در حالی ادامه دارد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مدعی بود که کمتر از ۲۴ ساعت به این جنگ پایان خواهد داد. تداوم جنگ در سال دوم ریاست جمهوری ترامپ، به شدت وجهه ترامپ را خراب کرده و ادعاهایش را بی اعتبار کرده است.