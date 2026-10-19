به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه آمریکایی «ان‌بی‌سی نیوز» (NBC News) با انجام یک نظرسنجی در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره در آمریکا، اعلام کرد که ۷۱ درصد از شرکت‌کنندگان بر این باورند که کشور در مسیر اشتباهی حرکت می‌کند.

در این نظرسنجی از ۱۹ هزار و ۱۳۵ فرد بزرگسال درباره دیدگاه‌هایشان نسبت به سیاست‌های آمریکا در بازه زمانی ۲۸ سپتامبر گذشته تا ۱۲ اکتبر جاری سوال شده است.

طبق این نظرسنجی، تنها ۲۹ درصد از شرکت‌کنندگان معتقدند که ایالات متحده در مسیر درستی حرکت می‌کند، در حالی که ۷۱ درصد بر این باورند که کشور در مسیر اشتباهی قرار دارد.

این شبکه اعلام کرد که میزان آمریکایی‌هایی که معتقدند کشورشان در مسیر اشتباهی حرکت می‌کند، به بالاترین سطح خود از زمان آغاز دوره دوم ریاست‌ جمهوری ترامپ در ژانویه ۲۰۲۵ رسیده است.

این نظرسنجی در مورد نحوه عملکرد ترامپ در اجرای وظایف ریاست‌جمهوری، اعلام کرد که ۳۴ درصد از شرکت‌کنندگان با عملکرد ترامپ موافق بودند، در حالی که ۶۶ درصد عدم رضایت خود را از وی ابراز داشتند.

همچنین بیش از نیمی از شرکت‌کنندگان معتقد بودند که سیاست‌های ترامپ عمدتاً به کشور آسیب می‌رساند. بر اساس این نظرسنجی، مشخص شد که «اقتصاد» موضوعی است که شرکت‌کنندگان بیشترین توجه را به آن دارند.

هنگامی که از شرکت‌کنندگان درباره حزبی که در مناطق انتخاباتی خود به آن رای خواهند داد سوال شد، ۵۵ درصد حزب دموکرات و ۴۵ درصد حزب جمهوری‌خواه را انتخاب کردند.