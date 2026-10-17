به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه دستور تعلیق برخی تحریم ها و تعرفه های گمرکی اصلی مرتبط با روسیه چند روز قبل از اجرایی شدن آنها به موجب قانون امضا شده طی ماه گذشته را صادر کرد.

این معافیت ها شامل تعرفه های اعمالی علیه کالاها و تحریم ها در زمینه فروش نفت و گاز روسیه می شود.

ترامپ روز جمعه گفت که این اقدام در راستای منافع ملی آمریکا صورت می گیرد.

قانون مذکور در راستای اعمال فشارهای بیشتر بر روسیه به دلیل جنگ اوکراین امضا شده اما ترامپ به تازگی با نزدیک شدن به این کشور انتقادات تند و علنی را متوجه ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین کرده است.

بر اساس لایحه تحریم های روسیه که حامی اصلی آن در کنگره لیندزی گراهام سناتور متوفی بود، تعرفه‌هایی تا سقف ۱۰۰ درصد بر تمامی کالاهای صادراتی روسیه به آمریکا از جمله نفت خام یا گاز اعمال می شد.