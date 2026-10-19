سردار عباس مطهری در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری پیش‌همایش بین‌المللی «مکتب امام مجاهد شهید» در استان سمنان خبر داد و اظهار کرد: این رویداد با هدف گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی در استان‌های مختلف کشور برگزار می‌شود.

وی با اشاره به انتشار فراخوان نخستین همایش بین‌المللی «مکتب امام مجاهد شهید» افزود: این رویداد با محوریت اندیشه و سیره حکمرانی رهبر شهید انقلاب اسلامی و به همت مؤسسه انتشارات انقلاب اسلامی، ناشر آثار رهبر شهید انقلاب، برگزار خواهد شد.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان سمنان با بیان اینکه نشست‌هایی در قالب پیش‌همایش این رویداد ملی در چند استان کشور برگزار می‌شود، گفت: دانشگاه صنعتی شاهرود به نمایندگی از استان سمنان، میزبانی یکی از این پیش‌همایش‌ها را بر عهده خواهد داشت.

مطهری با اشاره به جایگاه استان سمنان در برنامه‌ریزی این رویداد اظهار کرد: استان سمنان چهارمین استان میزبان این همایش خواهد بود و برنامه مربوط به آن روز ۲۶ آبان‌ماه در شاهرود برگزار می‌شود.

وی با تشریح محورهای اصلی این رویداد در استان سمنان افزود: نقش رهبر شهید انقلاب اسلامی در فتح سوسنگرد و بررسی زندگی و فعالیت‌های شهید غلامحسین بسطامی، از شهدای شاخص جامعه دانشگاهی استان، دو محور اصلی این همایش را تشکیل می‌دهند.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان سمنان ادامه داد: این رویداد در سه بخش پژوهشی، ادبی و هنری برگزار می‌شود و علاقه‌مندان برای ارسال آثار خود تا شانزدهم آبان‌ماه ۱۴۰۵ فرصت دارند.

مطهری با دعوت از پژوهشگران، هنرمندان و علاقه‌مندان برای مشارکت در این رویداد بیان کرد: آثار پژوهشی و هنری مرتبط با سیره و اندیشه رهبر شهید انقلاب اسلامی و همچنین زندگی و فعالیت‌های شهید غلامحسین بسطامی، از شهدای جامعه دانشگاهی و چهره‌های شاخص استان سمنان، در چارچوب محورهای اعلام‌شده همایش دریافت می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه شرکت در این رویداد برای عموم علاقه‌مندان آزاد است، افزود: هیچ محدودیتی برای حضور علاقه‌مندان در این همایش در نظر گرفته نشده است.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان سمنان در پایان گفت: این بنیاد از طریق بسترهای فضای مجازی، آماده اطلاع‌رسانی و دریافت آثار علاقه‌مندان در قالب‌های مختلف اعلام‌شده برای این رویداد است.