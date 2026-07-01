فراخوان «روایت بدرقه» منتشر شد؛ ثبت آخرین دیدار عمومی رهبر شهید

به گزارش خبرنگار مهر، دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی شهید خامنه‌ای (ره) با انتشار فراخوانی با عنوان «روایت بدرقه»، از عموم مردم، فعالان فرهنگی، هنرمندان و اهالی رسانه دعوت کرد تا در ثبت و روایت یکی از مهم‌ترین رخدادهای تاریخ انقلاب اسلامی مشارکت کنند.

هدف این فراخوان، ثبت روایت‌های مردمی و هنری از آخرین دیدار عمومی رهبر شهید انقلاب با مردم و مراسم بدرقه تاریخی ایشان است؛ رویدادی که برگزارکنندگان آن را از ماندگارترین وقایع تاریخ معاصر ایران توصیف کرده‌اند.

بر اساس این فراخوان، همه علاقه‌مندان به رهبر شهید انقلاب می‌توانند متناسب با توانمندی و تخصص خود، آثارشان را در قالب‌های مختلف هنری و رسانه‌ای تولید و ارسال کنند تا بخشی از حافظه مکتوب و تصویری این رویداد تاریخی شکل بگیرد.

در بخش آثار مکتوب، نویسندگان، روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای می‌توانند آثار خود را در قالب گزارش، یادداشت، حاشیه‌نگاری و دل‌نوشته تهیه کنند.

همچنین هنرمندان حوزه تصویر نیز می‌توانند با خلق و انتشار آثار خود در قالب‌هایی همچون عکس، نگارگری، نقاشی، مستند و ویدئو کلیپ، روایتگر بدرقه تاریخی ملت ایران و آخرین حضور عمومی رهبر شهید انقلاب در میان مردم باشند.

برگزارکنندگان این فراخوان تأکید کرده‌اند که هدف از اجرای این برنامه، ثبت روایت‌های مردمی و هنری برای ماندگاری این واقعه در تاریخ انقلاب اسلامی و انتقال آن به نسل‌های آینده است.

بر اساس اعلام دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی شهید خامنه‌ای، سامانه ارسال آثار و محصولات به‌زودی از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR و رسانه ملی معرفی و در دسترس علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت.

این فراخوان با هشتگ «#روایت_بدرقه» منتشر شده و از همه کسانی که در این رویداد تاریخی حضور داشته‌اند یا روایت و اثری درباره آن در اختیار دارند، دعوت شده است تا در ثبت این مقطع از تاریخ انقلاب اسلامی مشارکت کنند.