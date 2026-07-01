انتشار فراخوان مسابقه عکاسی «بدرقه آقای شهید ایران»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مدیریت فرهنگی هنری منطقه ۶ و فرهنگسرای سرو، همزمان با برگزاری مراسم تشییع و تدفین امام مجاهد شهید حضرت آیت الله سیدعلی حسینی خامنه‌ای و شهدای خانواده ایشان و همچنین ایام سوگواری اباعبدالله الحسین (ع)، فرهنگسرای سرو در اقدامی هنری، از عموم شهروندان و علاقه‌مندان به هنر عکاسی دعوت کرد تا روایتگرِ حماسه حضور مردم در بدرقه رهبر شهید انقلاب اسلامی باشند.

این مسابقه که با هدف ثبتِ شکوه همراهی مردم با رهبر شهید و شهدای خانواده ایشان برگزار می‌شود، بر بازتابِ جلوه‌های عاطفی، تاریخی و ملی این مراسم تمرکز دارد. این رویداد فرصتی است تا شرکت‌کنندگان در این مراسم، عمقِ پیوند مردم با آرمان‌های انقلاب اسلامی را در قالب تصویر مستند کنند.

بنا بر اعلام دبیرخانه این رویداد، بازه زمانی ثبت آثار از ۱۳ تا ۱۸ تیر ۱۴۰۵ (مصادف با ۱۹ تا ۲۴ محرم‌الحرام ۱۴۴۸) تعیین شده است. شرکت‌کنندگان در این بازه می‌توانند تصاویر خود را از مراسم تشییع، تدفین و حضور مردمی ثبت و جهت شرکت در مسابقه ارسال کنند.

شرایط و نحوه ارسال آثار

علاقه‌مندان برای شرکت در این مسابقه و رقابت برای دریافت جوایز ارزنده، باید آثار خود را به همراه مشخصات کامل شامل «نام و نام‌خانوادگی» و «شماره تماس» از طریق پیام‌رسان «بله» به شماره ۰۹۹۳۱۸۰۷۱۰۰ ارسال کنند.

مهلت نهایی ارسال آثار ۳۰ تیر ۱۴۰۵ اعلام شده است.

پس از اتمام این مهلت، آثار ارسالی توسط هیئت داوران بررسی و به برگزیدگان جوایز ویژه‌ای اهدا خواهد شد.