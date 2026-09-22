سردار عباس مطهری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ویژه‌برنامه‌های شاخص هفته دفاع مقدس در استان سمنان، اظهار کرد: در این ایام استان سمنان میزبان جشنواره ادبی «یوسف» خواهد بود.

وی با بیان اینکه جشنواره ادبی «یوسف» با موضوع داستان کوتاه در حوزه ادبیات مقاومت برگزار می‌شود، افزود: دومین رویداد ادبی که همزمان با هفته دفاع مقدس در استان سمنان برگزار خواهد شد، جشنواره ملی شعر و ادبیات دفاع مقدس و مقاومت است.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان سمنان ادامه داد: از همه شاعران، نویسندگان و داستان‌نویسان مستعد استان، به‌ویژه جوانان، دعوت می‌کنیم در این رویدادهای فرهنگی و معنوی به مناسبت هفته دفاع مقدس مشارکت کنند.

مطهری با بیان اینکه این رویدادها به صورت ملی و همزمان با دیگر نقاط کشور در استان سمنان برگزار می‌شوند، گفت: جشنواره شعر مقاومت در قالب شعر نو و کلاسیک و جشنواره «یوسف» نیز در قالب داستان و داستان کوتاه با موضوعاتی از جمله دفاع مقدس، فرهنگ ایثار و مقاومت و شهادت برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به تقدیر از برگزیدگان این جشنواره‌ها، افزود: پانزدهمین دوره جایزه ویژه ادبی «یوسف» امسال در قالب برنامه‌های هفته دفاع مقدس برگزار خواهد شد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان سمنان با بیان اینکه جشنواره «یوسف» در سه رده سنی کودکان، نوجوانان و بزرگسالان برگزار می‌شود، ابراز کرد: دفاع مقدس، جنگ ۱۲ روزه و رمضان، تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک کشورمان و همچنین بخش ویژه‌ای با عنوان «رهبر شهید انقلاب اسلامی» از محورهای این جشنواره ادبی هستند.

گفتنی است جشنواره ادبی «یوسف» به نام شهید «یوسف ملک سامران» نامگذاری شده و تاکنون ۱۴ دوره از این جشنواره در کشور برگزار شده است.