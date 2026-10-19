اهمیت رعایت بهداشت دندان ها در دوران ارتودنسی

به گزارش خبرگزاری مهر، لیلا جزی، متخصص ارتودنسی با بیان اینکه هدف از درمان ارتودنسی تنها دستیابی به لبخندی زیبا نیست، اظهار کرد: حفظ سلامت دندان‌ها و لثه‌ها در طول درمان، بخش جدایی‌ناپذیر موفقیت ارتودنسی است و بی‌توجهی به رعایت بهداشت دهان می‌تواند زمینه‌ساز تجمع پلاک میکروبی، التهاب و خونریزی لثه، ایجاد لکه‌های سفید و قهوه‌ای روی دندان‌ها و در نهایت پوسیدگی دندان شود.

وی با اشاره به اینکه وجود براکت‌ها و سیم‌های ارتودنسی، تمیز کردن دندان‌ها را دشوارتر می‌کند، افزود: مسواک‌های مخصوص ارتودنسی که دارای شیار مرکزی هستند، امکان پاک‌سازی بهتر اطراف براکت‌ها، زیر سیم‌ها و سایر سطوح دندان را فراهم می‌کنند و نقش مؤثری در پیشگیری از پوسیدگی و حفظ سلامت دهان و دندان دارند.

عضو هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران همچنین بر استفاده از مسواک بین‌دندانی برای پاک‌سازی نواحی غیرقابل دسترس اطراف براکت‌ها و نخ دندان با کمک فلاس‌تریدر برای تمیز کردن فضاهای بین‌دندانی تأکید کرد و گفت: این ابزارها مکمل یکدیگر هستند و استفاده همزمان از آن‌ها، اثربخشی بهداشت دهان را در طول درمان ارتودنسی افزایش می‌دهد.

جزی خاطرنشان کرد: رعایت صحیح و روزانه اصول بهداشت دهان، شامل مسواک زدن، استفاده از مسواک بین‌دندانی و نخ دندان، علاوه بر حفظ سلامت دندان‌ها و لثه‌ها، از ایجاد آسیب‌های دائمی پس از پایان درمان جلوگیری کرده و به ماندگاری نتایج درمان و حفظ زیبایی لبخند کمک می‌کند.