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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۱۸

قیمت تمام‌شده مرغ زیر ۳۳۰ هزار تومان مرغداران را متضرر می‌کند

قیمت تمام‌شده مرغ زیر ۳۳۰ هزار تومان مرغداران را متضرر می‌کند

یاسوج- رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد گفت: قیمت تمام‌شده کمتر از ۳۳۰ هزار تومان که تولیدکنندگان مرغ را متضرر می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا فرازی صبح دوشنبه در جلسه تنظیم بازار استان با تشریح آخرین وضعیت تولید و ذخیره‌سازی مرغ در کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: افزایش هزینه نهاده‌های دامی، جوجه یک‌روزه، دارو و واکسن، هزینه تمام‌شده تولید مرغ را افزایش داده و فروش با قیمت کمتر از ۳۳۰ هزار تومان، مرغداران را با زیان مواجه می‌کند.

وی با اشاره به اقدامات حمایتی وزارت جهاد کشاورزی برای حفظ پایداری تولید افزود: شرکت پشتیبانی امور دام در مقطعی که قیمت مرغ با کاهش مواجه شد، برای جلوگیری از زیان بیشتر تولیدکنندگان وارد عمل شد و طی کمتر از دو تا سه هفته، ۱۴۰ تن مرغ منجمد مازاد را در سطح استان خریداری کرد.

رئیس اداره جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به تأثیر نوسانات بازار نهاده‌های دامی بر هزینه‌های تولید عنوان کرد: وابستگی نهاده‌ها و داروهای دامی به واردات، تأخیر در تأمین نهاده‌ها و تغییر قیمت‌ها در سامانه‌های مربوطه، مستقیماً بر قیمت نهایی مرغ اثر می‌گذارد.

فرازی ادامه داد: افزایش قیمت جوجه یک‌روزه تا ۶۵ هزار تومان و تأخیر در رسیدن نهاده‌های مورد نیاز واحدهای تولیدی، از جمله عواملی است که هزینه تولید را افزایش می‌دهد و بر شرایط بازار تأثیر می‌گذارد.

وی با اشاره به وضعیت جوجه‌ریزی در استان بیان کرد: در ماه گذشته جوجه‌ریزی فراتر از ظرفیت تعیین‌شده انجام شد و در شهریورماه نیز روند جوجه‌ریزی مطلوب بود؛ به‌طوری‌که برای پایان ماه جاری، جوجه‌ریزی حدود ۶۹۰ هزار قطعه‌ای برنامه‌ریزی شده و تاکنون حدود ۶۰۰ هزار قطعه محقق شده است.

رئیس اداره جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به وضعیت ذخایر مرغ منجمد استان تصریح کرد: میزان ذخیره‌سازی فراتر از نیاز استان و هدف‌گذاری تعیین‌شده بوده و ظرفیت سردخانه‌ها نیز تکمیل شده است.

فرازی اضافه کرد: در صورت افزایش غیرمتعارف قیمت مرغ در بازار، وزارت جهاد کشاورزی می‌تواند با عرضه مرغ‌های منجمد ذخیره‌شده، برای تنظیم بازار و تعدیل قیمت‌ها اقدام کند.

کد مطلب 6982523

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    نظرات

    • مبینا IR ۱۱:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۷
      1 0
      پاسخ
      خب مردم چه جوری بخرن و بخورند مردم هم ضرر میکنن تو رو خدا به فکر مردم باشین مردم توان خرید ندارن

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