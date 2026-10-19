به گزارش خبرنگار مهر، رضا فرازی صبح دوشنبه در جلسه تنظیم بازار استان با تشریح آخرین وضعیت تولید و ذخیره‌سازی مرغ در کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: افزایش هزینه نهاده‌های دامی، جوجه یک‌روزه، دارو و واکسن، هزینه تمام‌شده تولید مرغ را افزایش داده و فروش با قیمت کمتر از ۳۳۰ هزار تومان، مرغداران را با زیان مواجه می‌کند.

وی با اشاره به اقدامات حمایتی وزارت جهاد کشاورزی برای حفظ پایداری تولید افزود: شرکت پشتیبانی امور دام در مقطعی که قیمت مرغ با کاهش مواجه شد، برای جلوگیری از زیان بیشتر تولیدکنندگان وارد عمل شد و طی کمتر از دو تا سه هفته، ۱۴۰ تن مرغ منجمد مازاد را در سطح استان خریداری کرد.

رئیس اداره جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به تأثیر نوسانات بازار نهاده‌های دامی بر هزینه‌های تولید عنوان کرد: وابستگی نهاده‌ها و داروهای دامی به واردات، تأخیر در تأمین نهاده‌ها و تغییر قیمت‌ها در سامانه‌های مربوطه، مستقیماً بر قیمت نهایی مرغ اثر می‌گذارد.

فرازی ادامه داد: افزایش قیمت جوجه یک‌روزه تا ۶۵ هزار تومان و تأخیر در رسیدن نهاده‌های مورد نیاز واحدهای تولیدی، از جمله عواملی است که هزینه تولید را افزایش می‌دهد و بر شرایط بازار تأثیر می‌گذارد.

وی با اشاره به وضعیت جوجه‌ریزی در استان بیان کرد: در ماه گذشته جوجه‌ریزی فراتر از ظرفیت تعیین‌شده انجام شد و در شهریورماه نیز روند جوجه‌ریزی مطلوب بود؛ به‌طوری‌که برای پایان ماه جاری، جوجه‌ریزی حدود ۶۹۰ هزار قطعه‌ای برنامه‌ریزی شده و تاکنون حدود ۶۰۰ هزار قطعه محقق شده است.

رئیس اداره جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به وضعیت ذخایر مرغ منجمد استان تصریح کرد: میزان ذخیره‌سازی فراتر از نیاز استان و هدف‌گذاری تعیین‌شده بوده و ظرفیت سردخانه‌ها نیز تکمیل شده است.

فرازی اضافه کرد: در صورت افزایش غیرمتعارف قیمت مرغ در بازار، وزارت جهاد کشاورزی می‌تواند با عرضه مرغ‌های منجمد ذخیره‌شده، برای تنظیم بازار و تعدیل قیمت‌ها اقدام کند.