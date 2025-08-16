خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: مهر ماه سال ۱۴۰۳ بود که متولیان جهاد کشاورزی اسبق کهگیلویه و بویراحمد خبر از خودکفایی تولید مرغ خبر داده بودند و علت آن را بازگشت واحدهای تولیدی راکد به چرخه تولید عنوان کرده بودند.

خودکفایی کهگیلویه و بویراحمد در گوشت مرغ تا پایان سال ۱۴۰۴

معاون اسبق بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد در مهر سال ۱۴۰۳ گفته بود با با بهره برداری از ۱۳ واحد مرغداری در حال ساخت این استان تا پایان سال ۱۴۰۴ به خودکفایی خواهد رسید.

به گفته رضا بهنام پور ۱۵۵ واحد گوشتی مرغ در استان کهگیلویه و بویراحمد داریم که از این تعداد ۱۳۰ واحد فعال و ۱۰ واحد راکد غیرفعال که در مناطق مسکونی و حاشیه شهرها قرار گرفته‌اند و به دلیل فاقد شرایط بهداشتی و زیست محیطی باید مجوز آنها ابطال شوند.

وی افزود: ۱۵ واحد مرغداری راکد قابل احیا و بازگشت به چرخه تولید هستند که دنبال بازگشت به چرخه تولید این واحدها هستیم.

معاون اسبق بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: در دو سال اخیر ۱۰ واحد مرغداری به بهره برداری رساندیم، ۱۰ واحد نیز احیا شدند و ۶ واحد افزایش ظرفیت دادند.

بهنام پور تصریح کرد: ۱۳ واحد مرغداری با ظرفیت ۲۵۴ هزار قطعه استان کهگیلویه و بویراحمد در حال ساخت داریم که تا پایان سال ۱۴۰۴ به تولید استان اضافه خواهد شد.

وی بیان کرد: در سال گذشته ۲۰ هزار و ۱۰۰ تن تولید گوشت مرغ در استان داشتیم که با این وضعیت ۹۰۰ تن تا خودکفایی استان در رابطه با گوشت مرغ فاصله داریم و با بهره برداری از واحدهای مرغداری در حال ساخت به خودکفایی خواهیم رسید.

وعده خودکفایی تولید مرغ در میان وعده‌ها

کالایی که در سبد تغذیه روزانه مردم و به عنوان یک پای مستحکم بر روی سفره‌های آنها گنجانده می‌شود، اما گویا باید سال‌های سال طول بکشد تا خودکفایی صورت گیرد.

بسیاری از واحدهای عرضه مرغ علت اصلی این موضوع را تولیدات کم در استان عنوان می‌کنند.

قیمت مرغ در کهگیلویه و بویراحمد سه ماه قبل هر کیلو ۸۷ هزار تومان بود اما حالا به ۱۲۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده که مسئولان علت آن را کمبود تولید در استان عنوان می‌کنند.

افزایش قیمت جوجه یک روزه و ناترازی انرژی

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد در گفت و گو با خبرنگار مهر گرمای هوا و افزایش قیمت جوجه یک روزه را از دلایل تعطیلی و کاهش تولید مرغ در استان عنوان کرد و گفت: قیمت جوجه یک روزه بعد از جنگ ۱۲ روزه به هر قطعه ۳۶ هزار تومان رسیده است.

امین الله آغا شیری با بیان اینکه نیاز به مصرف مرغ در استان بالا رفته است، اظهار کرد: این میزان تولید استان جوابگوی استان نیست.

وی با اشاره به اینکه قرار بود تعدادی از واحدهای راکد به چرخه تولید بازگردند، تصریح کرد: این ۸ واحد مرغداری اکنون ۵۰ درصد پیشرفت برای بازگشت به چرخه تولید دارند که با مشکلات اعتباری مواجه هستند.

وی یادآور شد: مشکلی از نظر تأمین نهاده‌های دامی در کشور نداریم.

کمبود ۲۰ تن مرغ در کهگیلویه و بویراحمد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد در گفت و گو با خبرنگار مهر هم با اشاره به وابستگی استان به واردات برخی محصولات، گفت: مصرف روزانه مرغ در استان بین ۶۵ تا ۷۰ تن است که این در حالی است تولید داخلی استان تنها ۵۰ تن است و ۲۰ تن کمبود مرغ است که از سایر استان‌ها تأمین می‌شود و همین موضوع عامل بالا بودن قیمت مرغ است.

رضا فرازی اظهار کرد: بالای یک میلیون قطعه جوجه ریزی در استان نیاز است که این در حالی است که تولیدات استان ۴۰۰ قطعه است.

وی افزود: برای جبران این کمبود، علاوه بر واردات از استان‌های همجوار، ۱۷ تن مرغ منجمد در بازار توزیع شده است.

حال باید دید خودکفایی تولید مرغ با این وضعیت در کهگیلویه و بویراحمد با وعده مسئولان اسبق جهاد کشاورزی استان به ثمر می‌نشیند.