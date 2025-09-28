افزایش قیمت مرغ در کهگیلویه و بویراحمد؛ ستاد تنظیم بازار کجاست؟

خبرگزاری مهر، گروه استانها-نسیم راوند: افزایش لحظه ای قیم مرغ در بازار کهگیلویه و بویراحمد موجب نگرانی شهروندان شده است، به گونه ای که خطر حذف این کالا را بعد از حذف گوشت قرمز از سفره افزایش داده است.
در اسفندماه امسال قیمت مرغ در بازار کهگیلویه و بویراحمد تا ۷۸ هزار تومان به فروش می رسید، بعد از آن در فصل بهار این وضعیت رشد پیدا کرد و حالا به ۱۴۰ هزار تومان رسیده، افزایش قیمتی که به گفته مردم روزانه در حال وقوع است.
به گفته کارشناسان جهاد کشاورزی، کاهش جوجه ریزی و افزایش قیمت نهاده ها می تواند عاملی برای افزایش قیمت مرغ باشد، اما معاون تولیدات دامی جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد در گفت و گو با خبرنگار مهر می گوید: همکاران ما در بخشهای مختلف سازمان جهاد کشاورزی شبانهروز در تلاش هستند تا این مأموریت مهم محقق شود و دغدغهای برای مردم وجود نداشته باشد.
سید امینالله آقاشیر می افزاید: وظایف ما در حوزه تنظیم بازار، از تامین نهادههای دامی و اقلام مصرفی خانوار تا نظارت بر تولید است و ما با احساس مسئولیت بالا، شبانهروز در تلاش هستند تا نیاز بازار را به بهترین شکل ممکن تامین کنند.
وی با اشاره به اینکه در فروردین ماه حوجهریزی ۷۳۸ هزار قطعه و در اردیبهشت این عدد به حدود یک میلیون و ۶۰ هزار قطعه افزایش یافت، ادامه داد: در خرداد نیز با وجود تمام چالشها و جنگ ۱۲ روزه جوجهریزی به یک میلیون و ۸۰ هزار قطعه رسید.
قیمت مرغ تابع قیمت نهادهها است
معاون تولیدات دامی جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به مشکلات پیشروی صنعت طیور با بیان اینکه تنظیم بازار همواره یکی از معضلات اصلی است، بیان کرد: در تیرماه با مشکلات عدیدهای از جمله گرمای شدید، مسائل مربوط به تامین نهادهها، بیماریها و سایر عوامل خارج از کنترل مواجه بودیم که تولید را به ۸۹۹ هزار قطعه کاهش داد.
وی با بیان اینکه همین مشکلات در مرداد ماه هم تداوم داشت، تاکید کرد: جوجهریزی ۷۴۱ هزار قطعه بود که البته این مشکل در شهریور ماه رفع شد و توانستیم جوجهریزی را به یک میلیون و ۱۹۴ هزار قطعه برسانیم که عدد خوبی است.
آقا شیری با بیان اینکه امیدواریم با تثبیت شرایط، شاهد بهبود پایدار باشیم، تاکید کرد: با پشت سر گذاشتن فصل گرم و تثبیت شرایط در حوزههایی مانند تامین نهاده و مدیریت بیماریها، هم در تولید و هم در تامین نیاز بازار به ثبات برسیم.
نیاز روزانه مرغ استان ۶۵ تا ۷۰ تن است
وی با بیان اینکه نیاز روزانه مرغ ۶۵ تا ۷۰ تن است اما تولیدات کمتر از نیاز روزانه است، افزود: در حال حاضر موجودی جوجهریزی یک میلیون و ۱۹۴ تن است که رقم مطلوب و خوبی است و این موجودی به تدریج و به صورت برنامهریزیشده در اختیار بازار قرار خواهد گرفت تا به تنظیم قیمت مرغ کمک کند.
معاون تولیدات دامی جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به ذخیرهسازی ۴۲۵ تن مرغ منجمد گفت: ذخیرهسازی مرغ منجمد برای تنظیم بازار است و در صورت نیاز به بازار تزریق میشود، ضمن اینکه وزارت جهاد کشاورزی در ماههای آینده قیمتی برای مرغ مشخص میکند.
وی در تحلیل قیمت مرغ در بازار، تصریح کرد: بخش عمدهای از قیمت تمامشده مرغ، متأثر از هزینه نهادهها است، به عبارت دیگر، اعتراض اصلی تولیدکنندگان به نرخگذاری تجاری، ناشی از همین هزینههای بالای نهاده است.
ناهماهنگی در تعیین قیمت مرغ
آقا شیری تاکید کرد: اختلاف قیمت مرغ در استانهای مختلف، نشاندهنده عدم تعادل در توزیع و نرخگذاری است، زمانی که قیمت مرغ در مشهد ۱۶۰ تومان بود، در شیراز ۱۴۸ تومان ثبت شده بود، این ناهماهنگیها گویای آن است که زمانی که ما در استان قیمت را ۱۴۰ تومان اعلام میکنیم، در استانی دیگر با ۱۴۸ تومان مواجهیم. در واقع، مرغ در سامانهای واگذار میشود که اعداد و ارقام وارد شده در آن دقیق و یکپارچه نیست.
وی با اشاره به تحلیلهای قیمتی افزود: قیمتی که در نهایت به بازار حاکم میشود، ناشی از عواملی است که ما بر آنها نظارت کامل نداریم، پس از آنکه مرغ از استانهای تولیدکننده به استانهای مصرفکننده ارسال میشود، کنترل قیمت در مقصد با چالشهای زیادی روبرو است.
معاون تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان در پاسخ به طرح موضوع تغییر نرخها تأکید کرد: بحث تغییر نرخ، اصطلاحات و روشهای مختلفی دارد، اما واقعیت این است که با هر تغییر، مجدداً با پدیده کمبود مواجه میشویم. این چرخه نیازمند بازنگری اساسی در مکانیسم توزیع و نظارت است.
تأکید تعزیرات بر لزوم تعیین قیمت پایه شفاف
مدیرکل تعزیرات حکومتی هم در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نوسانهای قابل توجه قیمت مرغ، ریشه اصلی مشکل را در عدم تعادل بین عرضه و تقاضا دانست و گفت: زمانی که این تعادل وجود نداشته باشد، قیمتها به صورت خودبهخود و خارج از کنترل افزایش مییابند؛ بنابراین ورود دستگاههای نظارتی برای ایجاد تعادل، یک ضرورت اجتنابناپذیر است.
سید حمزه لقمانی اظها کرد: تعیین و اعلام یک قیمت پایه مشخص و شفاف است و وقتی قیمت پایه به صورت واضح تعیین شود، دیگر نیازی به دلالی و واسطهگری نیست و بحثهای حاشیهای منتفی میشود. مشکل اصلی از جایی آغاز میشود که قیمت مشخصی وجود ندارد.
وی با بیان اینکه مشکلی در جوجهریزی وجود ندارد، گفت: وقتی جوجهریزی مشکلی ندارد نباید شاهد افزایش بیرویه قیمت مرغ باشیم و امیدواریم با تداوم جدی نظارتها، شاهد کاهش این نوسانات باشیم.
معاون استاندار: ما و وزارت جهاد مقصر نابسمانی قیمت مرغ هستیم
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد هم با بیان اینکه افزایش قیمت مرغ از ۱۰۰ هزار به ۱۴۰-۱۵۰ هزار تومان به هیچ وجه قابل قبول نیست، این وضعیت را ناشی از سوءمدیریت دانست.
سید احسان عسکری با اشاره به اینکه به صورت مشخص از رها شدگی بازار مرغ توسط جهاد کشاورزی انتقاد کرد و گفت: این میزان رها شدگی قابل قبول نیست.
وی تصریح کرد: نهادهها با ارز یارانهای وارد میشوند، اما با این وجود قیمت مرغ روزبهروز بالا میرود و این ناشی از سوء مدیریت از بنده گرفته تا مدیران استانی و وزارت جهاد کشاورزی است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: به این وضعیت مدیریت منفعل میگویند و اگر مدیریت نکنیم، کار جمع نمیشود.
وی وعده داد که تا چند روز آینده آنالیز قیمت تمامشده مرغ ارائه شده و بر اساس آن تصمیمگیری لازم برای تنظیم بازار انجام خواهد شد.
عسکری اضافه کرد: مسئولان جهاد کشاورزی از تکمیل ذخایر نهادههای دامی استان خبر میدهند و در حال حاضر ۲ هزار تن نهاده دامی از جمله ۳۰۰ تن ذرت و ۱۰۰۰ تن کنجاله سویا در استان ذخیرهسازی شده است و با این اقدام مردم انتظار دارند قیمت مرغ کاهش یابد.
نظر شما