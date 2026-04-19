به گزارش خبرنگار مهر، سید احسان عسکری شامگاه یکشنبه در نشست شورای برنامه ریزی استان در خصوص وضعیت بازار مرغ گفت: ذخیره مرغ منجمد در سطح استان به خوبی صورت گرفته و برای جلوگیری از هرگونه کمبودی در بازار توزیع می‌شود.

وی با اشاره به اینکه جای نگرانی در تأمین مرغ مورد نیاز مردم وجود ندارد، افزود: در حال حاضر هم مرغ گرم و هم مرغ منجمد در بازار استان وجود دارد و در تأمین گوشت سفید مصرفی مردم هیچ محدودیتی وجود ندارد، به لحاظ قیمتی هم هماهنگی میان ادارات انجام شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد خواستار افزایش جوجه‌ریزی در مزارع پرورش مرغ شد و گفت: سازمان جهاد کشاورزی و فرمانداران ماموریت پیدا کردند بر جوجه‌ریزی حداکثری در مزارع پرورش مرغ نظارت کنند.

وی همچنین با اشاره به مشکل نهادهای دامی گفت: تأمین نهاده‌های دامی از طریق شرکت پشتیبانی امور دام در حال انجام است.