دریافت 7 MB کد مطلب 6982565 https://mehrnews.com/x3dncm ۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۳۸ کد مطلب 6982565 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۳۸ اعتراض به گرانی گازوئیل در ایتالیا با آتش زدن پرچم آمریکا معترضان به افزایش قیمت گازوئیل در ایتالیا، با آتش زدن پرچم آمریکا اعتراض خود را نشان دادند. کپی شد مطالب مرتبط دلایل موج اعتراضات مردمی در اروپا از نگاه گاردین نوری: صادرات پسته و زعفران ایران به اروپا باید تسهیل شود تحصن معترضان اسپانیایی در میدان اصلی مادرید وارد هفته سوم شد پرتغال؛ مردم در اعتراض به بحران مسکن در میدان لیسبون چادر زدند برچسبها ایالات متحده امریکا ایتالیا گرانی تامین سوخت گازوئیل
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