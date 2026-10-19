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کد مطلب 6982565
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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۳۸

اعتراض به گرانی گازوئیل در ایتالیا با آتش زدن پرچم آمریکا

اعتراض به گرانی گازوئیل در ایتالیا با آتش زدن پرچم آمریکا

معترضان به افزایش قیمت گازوئیل در ایتالیا، با آتش زدن پرچم آمریکا اعتراض خود را نشان دادند.

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