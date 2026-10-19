دلایل موج اعتراضات مردمی در اروپا از نگاه گاردین

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه گاردین گزارش داد که موج اعتراضات گسترده در اروپا به دلیل وخامت اوضاع آموزشی و افزایش هزینه های زندگی و همچنین بحران مسکن به وجود آمده که فشار زیادی بر خانواده های کم درآمد می آورد.

بر اساس این گزارش، اعتراضات اخیر تداخل بحران های اجتماعی و اقتصادی با تنش های سیاسی را آشکار کرد و نشان داد که نارضایتی عمومی در قبال شرایط اقتصادی و خدمات عمومی تا چه حد است. هیچ نشانه ای مبنی بر پایان این اعتراضات وجود ندارد و چه بسا در صورت عدم تحقق وعده های دولتی مجددا شعله ور شود.

با وجود وعده های پاریس مبنی بر حل معضل کمبود معلم و حمایت از بخش های آسیب دیده به دنبال افزایش قیمت سوخت، درگیری با نیروهای پلیس افزایش یافت و تعداد بازداشت شدگان به هزار و ۸۰۰ تن رسید.

در اسپانیا و پرتغال نیز بحران مسکن و افزایش اجاره ها باعث به راه افتادن اعتراضات شد. در اسپانیا نیز لایحه قانون حمایت از مستأجران شکست خورد. اعتراضات به ایتالیا و بلژیک و آلبانی نیز کشیده شده است.