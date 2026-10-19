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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۸:۱۱

دلایل موج اعتراضات مردمی در اروپا از نگاه گاردین

دلایل موج اعتراضات مردمی در اروپا از نگاه گاردین

روزنامه گاردین به دلایل موج اعتراضات مردمی در کشورهای اروپایی اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه گاردین گزارش داد که موج اعتراضات گسترده در اروپا به دلیل وخامت اوضاع آموزشی و افزایش هزینه های زندگی و همچنین بحران مسکن به وجود آمده که فشار زیادی بر خانواده های کم درآمد می آورد.

بر اساس این گزارش، اعتراضات اخیر تداخل بحران های اجتماعی و اقتصادی با تنش های سیاسی را آشکار کرد و نشان داد که نارضایتی عمومی در قبال شرایط اقتصادی و خدمات عمومی تا چه حد است. هیچ نشانه ای مبنی بر پایان این اعتراضات وجود ندارد و چه بسا در صورت عدم تحقق وعده های دولتی مجددا شعله ور شود.

با وجود وعده های پاریس مبنی بر حل معضل کمبود معلم و حمایت از بخش های آسیب دیده به دنبال افزایش قیمت سوخت، درگیری با نیروهای پلیس افزایش یافت و تعداد بازداشت شدگان به هزار و ۸۰۰ تن رسید.

در اسپانیا و پرتغال نیز بحران مسکن و افزایش اجاره ها باعث به راه افتادن اعتراضات شد. در اسپانیا نیز لایحه قانون حمایت از مستأجران شکست خورد. اعتراضات به ایتالیا و بلژیک و آلبانی نیز کشیده شده است.

کد مطلب 6982239

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