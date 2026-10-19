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کد مطلب 6982612
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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۰۱

اراک؛ قطب ساخت و بازسازی واگن‌های کشور

اراک؛ قطب ساخت و بازسازی واگن‌های کشور

مدیرکل صمت استان مرکزی گفت: حدود ۷۰ درصد واگن‌های کشور در این استان و شهر اراک ساخته یا بازسازی می‌شود.

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