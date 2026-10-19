دریافت 11 MB کد مطلب 6982612 https://mehrnews.com/x3dndj ۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۰۱ کد مطلب 6982612 فیلم اقتصاد فیلم اقتصاد ۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۰۱ اراک؛ قطب ساخت و بازسازی واگنهای کشور مدیرکل صمت استان مرکزی گفت: حدود ۷۰ درصد واگنهای کشور در این استان و شهر اراک ساخته یا بازسازی میشود. کپی شد مطالب مرتبط «ایران راه» در راه بازار نشر قرار گرفت ایستگاه مترو حرم حضرت عبدالعظیم(ع) بهزودی افتتاح میشود نمایش ۶ انیمیشن مرکز گسترش در جشنواره یونانی افزایش قیمتها در پی جهش هزینههای حملونقل نفت از توسعه مجتمعهای ایستگاهی مترو تا بهسازی معابر برچسبها اراک واگن سازی قطار
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