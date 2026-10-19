نمایش ۶ انیمیشن مرکز گسترش در جشنواره یونانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، انیمیشن‌های «قطار در اتاق» ساخته رضا ارژنگی، «مرغسانان» ساخته سارا علی‌مرادی، «پیله» ساخته فاطمه زاهدیان، «آخرین گوزن» ساخته مهدی برق‌زدگان، «محیا» ساخته امیر فیضی و «غار» ساخته علیرضا صالحی در بخش مسابقه هشتمین دوره جشنواره بین المللی انیمیشن معاصر ایونی (ICONA)، یونان نمایش داده می‌شوند.

هدف جشنواره بین‌المللی انیمیشن معاصر ایونی (ICONA ۲۰۲۶)، که توسط دانشگاه ایونی برگزار می‌شود، معرفی بهترین آثار و دستاوردهای حوزه انیمیشن از سراسر جهان است.

این جشنواره که از ۲۱ تا ۲۴ آبان امسال در جزایر ایونی برگزار می‌شود، به دنبال حفظ و کمک به توسعه میراث فرهنگی فیلم‌های انیمیشن، مشارکت در خلق آثار جدید، فراهم آوردن زمینه برای همکاری‌های مشترک بین‌المللی در تولید فیلم و تشویق گفتگو میان متخصصان، فیلمسازان و عموم مردم است. این جشنواره عضو انجمن آسیفای یونان است.

این انیمیشن‌های کوتاه توسط واحد بین الملل مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی به جشنواره ارسال شده‌اند.