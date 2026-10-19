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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۹

روبیو توقف تبادل اطلاعاتی آمریکا با اوکراین را تکذیب کرد

روبیو توقف تبادل اطلاعاتی آمریکا با اوکراین را تکذیب کرد

وزیر خارجه آمریکا در واکنش به اظهارات رئیس‌جمهور اوکراین، هرگونه وقفه در تبادل اطلاعات محرمانه واشنگتن با کی‌یف را رد کرد و گفت این همکاری هرگز متوقف نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه مدعی شد واشنگتن تبادل اطلاعاتی با اوکراین را متوقف نکرده است؛ اظهاراتی که با گفته‌های پیشین ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین در تضاد قرار دارد.

زلنسکی روز یکشنبه در گفت‌وگو با شبکه ان‌بی‌سی گفته بود تبادل اطلاعاتی میان دو کشور برای مدتی کوتاه قطع شده، اما بعداً از سر گرفته شده است. او با اشاره به ازسرگیری این همکاری گفته بود: از این بابت بسیار سپاسگزاریم. اکنون این روند کار می‌کند.

روبیو روز دوشنبه در جریان سفر به ازبکستان و در گفت‌وگو با خبرنگاران در سمرقند تأکید کرد که اساساً هیچ وقفه‌ای در تبادل اطلاعات رخ نداده است. او گفت: نمی‌دانم او این مطالب را از کجا می‌آورد یا چرا چنین چیزهایی را به رسانه‌ها می‌گوید. باید از خودش بپرسید؛ هیچ توقفی وجود نداشته است.

وزیر خارجه آمریکا همچنین گفت زلنسکی باید بر پایان دادن به جنگ متمرکز باشد؛ موضوعی که به گفته او، واشنگتن نیز آن را در اولویت قرار داده است.

این اختلاف در شرایطی رخ داده که طی روزهای اخیر، مقام‌های آمریکایی و اوکراینی چندین بار درباره مسائل مختلف اظهارات متناقضی مطرح کرده‌اند و روابط دو کشور با تنش بیشتری روبه‌رو شده است.

زلنسکی همچنین مدعی شده بود دولت آمریکا در محدودیت‌های اخیر علیه استفاده اوکراین از سامانه ارتباطی «استارشیلد» متعلق به شرکت اسپیس‌ایکس نقش داشته است؛ سامانه‌ای که برای مقابله با پهپادها و موشک‌های روسیه اهمیت دارد. مقام‌های آمریکایی این ادعا را نیز رد کرده‌اند.

اوکراین برای شناسایی موشک‌های بالستیک روسیه که به‌سرعت به سمت شهرهای این کشور حرکت می‌کنند، به اطلاعات آمریکا متکی است. دونالد ترامپ نیز پیش‌تر گفته بود واشنگتن همچنان اطلاعات را در اختیار کی‌یف قرار می‌دهد؛ با این حال، گزارش‌هایی درباره وقوع برخی حملات روسیه بدون هشدار قبلی، پرسش‌هایی درباره روند عادی تبادل اطلاعات مطرح کرده است.

کد مطلب 6982649

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