به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «ویچیسلاو والودین» رئیس دومای دولتی روسیه با انتقاد از سیاست‌های کشورهای حامی اوکراین موسوم به «ائتلاف مشتاقان» گفت اقدامات این کشورها به تضعیف حاکمیت و اقتصاد اوکراین منجر شده است.

والودین افزود: کشورهای عضو ائتلاف مشتاقان با اقدامات خود کی‌یف را در وضعیت دشواری قرار داده‌اند و ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور این کشور نیز با دریافت وام و انباشته شدن بدهی‌ها، بار مالی سنگینی بر دوش مردم اوکراین گذاشته است.

رئیس دومای روسیه افزود: کشورهای عضو این ائتلاف در آینده بازپرداخت منابع مالی اختصاص‌یافته به اوکراین را مطالبه خواهند کرد و برای بازپس‌گیری وام‌ها، کی‌یف را تحت فشار قرار می‌دهند.

ائتلاف مشتاقان عنوانی است که به گروهی از کشورهای حامی اوکراین، عمدتاً کشورهای اروپایی اطلاق می‌شود. این ائتلاف در چارچوب رایزنی‌ها درباره حمایت نظامی و مالی از کی‌یف و ترتیبات امنیتی این کشور فعالیت می‌کند. در بیانیه مشترک این ائتلاف در ۲۴ فوریه ۲۰۲۶، رهبران شرکت‌کننده بر تداوم حمایت مالی از اوکراین، از جمله از طریق وام اتحادیه اروپا تأکید کردند.