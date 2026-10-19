دشمن شناسی رمز پایداری و توسعه جامعه است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن پرورش صبح دوشنبه در آیین پایانی دوره بصیرت افزایی ویژه کارکنان و خانواده‌های منطقه پدافند هوایی شمال شرق امام رضا (ع) در مشهد اظهار کرد: خداوند در آموزه‌های دینی بر شناخت دشمن تاکید کرده است زیرا رشد، تعالی و پیشرفت جامعه در گرو آگاهی، بصیرت و شناخت صحیح دشمن و اهداف اوست.

معاون تربیت و آموزش اداره عقیدتی، سیاسی نیروی پدافند هوایی ارتش با بیان اینکه فشار اقتصادی و تحریم‌های حداکثری از جمله ابزارهای دشمن برای تضعیف کشور است، افزود: در شرایط کنونی که کشور با شدیدترین فشارهای اقتصادی و تحریمی مواجه است باید با حفظ هوشیاری، تقویت روحیه همدلی و حمایت از منافع ملی مراقب باشیم که ناخواسته در مسیر تحقق اهداف دشمن حرکت نکرده و به سربازی برای اجرای نقشه‌های شوم او تبدیل نشویم.

وی با اشاره به حضور آمریکا در منطقه و پیامدهای آن برای کشورهای منطقه، تصریح کرد: حضور آمریکا در منطقه در راستای منافع ملت‌ها نیست و کشورهای منطقه باید با افزایش آگاهی و تقویت همکاری‌ های خود نسبت به اهداف و سیاست‌ های قدرت‌های بیگانه هوشیار باشند.

پرورش، ایجاد شکاف میان مردم و مسوولان را از دیگر اهداف دشمن دانست و اظهار کرد: امروز دشمن تلاش می‌کند با ایجاد بدبینی، اختلاف و بی‌ اعتمادی، مسوولان نظام ومردم را در برابر هم قرار دهد از این‌ رو حفظ وحدت، تقویت اعتماد متقابل و پرهیز از دامن‌ زدن به اختلافات از ضرورت‌ های مهم جامعه در شرایط کنونی است.