تشدید کنترل مرزهای خراسان رضوی؛جلوگیری از ورود ۱۴۵ هزار تبعه غیرمجاز

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مجید شجاع ظهر چهارشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته انتظامی، با تشریح اقدامات مرزبانی خراسان رضوی اظهار کرد: از ابتدای امسال تا کنون از ورود غیرمجاز ۱۴۵ هزار و ۵۲۰ نفر به کشور جلوگیری شده است که این آمار نسبت به ۳۹ هزار نفرِ مدت مشابه سال گذشته، رشد قابل توجهی را نشان می‌دهد.

فرمانده مرزبانی خراسان رضوی با اشاره به سایر دستاوردهای مرزبانی استان افزود: در سال جاری علاوه بر کشف بیش از ۱.۵ تن مواد مخدر که رشد ۱۰۰ درصدی نسبت به سال قبل داشته است، از خروج غیرقانونی ارز به میزان ۲۰۰ میلیارد تومان نیز جلوگیری شده است.

وی در خصوص تدابیر حفاظتی بیان کرد: با بهره‌گیری از ظرفیت‌های ارتش و سپاه و به‌روزرسانی طرح‌های امنیتی، هم‌اکنون زیرساخت‌های هوشمندسازی مرزها در حوزه افغانستان با ۳۰ درصد پیشرفت در حال انجام است.

شجاع همچنین به تقویت دیپلماسی مرزی اشاره کرد و افزود: با برگزاری ۱۷۴ جلسه دیپلماتیک با مرزبانان کشورهای همسایه که رشد ۳۵ درصدی نسبت به سال گذشته داشته است، تبادل اطلاعات و پیگیری حقوق مرزنشینان با جدیت انجام می‌شود.

فرمانده مرزبانی خراسان رضوی با تأکید بر امنیت پایدار در استان خاطرنشان کرد: خوشبختانه امسال هیچ مورد شهادت یا مجروحیت در میان نیروهای مرزبانی استان نداشته‌ایم و اقدامات فنی از جمله توسعه فیبر نوری برای انسداد مسیرهای ورود غیرمجاز همچنان با قدرت ادامه دارد.