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کد مطلب 6982684
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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۰

نماهنگ «امام سید مجتبی» با صدای ابوذر روحی منتشر شد

نماهنگ «امام سید مجتبی» با صدای ابوذر روحی منتشر شد

نماهنگ «امام سید مجتبی» با صدای ابوذر روحی و شعری از محمدصادق باقی‌زاده، به همت مرکز هنری رسانه‌ای نهضت منتشر شد.

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