دریافت 55 MB کد مطلب 6982684 https://mehrnews.com/x3dnfM ۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۰ کد مطلب 6982684 فیلم هنر فیلم هنر ۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۰ نماهنگ «امام سید مجتبی» با صدای ابوذر روحی منتشر شد نماهنگ «امام سید مجتبی» با صدای ابوذر روحی و شعری از محمدصادق باقیزاده، به همت مرکز هنری رسانهای نهضت منتشر شد. کپی شد مطالب مرتبط نماهنگ «امام سید مجتبی» با صدای ابوذر روحی منتشر شد سنگربانان غیور «چنار سفلی»؛ روایتی از حماسه ۲ برادر شهید در اسدآباد واعظینیا: ایمان و تعهد نیروها عامل اقتدار ارتش است تقلب در کالا و ساختوساز، خیانت به سلامت و اعتماد جامعه است برچسبها رهبر معظم انقلاب اسلامی آیت الله سید مجتبی خامنه ای ابوذر روحی
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