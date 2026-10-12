به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید علیرضا عبادی، صبح دوشنبه در دیدار با مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی، با بیان اینکه خداوند انسان را بر اساس فطرت و برخوردار از قدرت تشخیص خوبی و بدی آفریده است، اظهار کرد: انسان با مراجعه به وجدان خود می‌تواند حسن و قبح امور را درک کند و با بهره‌گیری از عقل و استدلال و هدایت پیامبران و اولیای الهی، مسیر کمال و فضیلت را بشناسد.

وی با بیان اینکه هدف از این ظرفیت‌های فطری و معنوی، پرورش انسان‌های معیار و برخوردار از فضایل اخلاقی است، افزود: جامعه زمانی به استانداردهای مطلوب دست می‌یابد که افراد آن از نظر اخلاقی و رفتاری نیز تربیت شوند و رعایت معیارهای انسانی در همه ابعاد زندگی نهادینه شود.

نیاز به عدالت بیش از گذشته احساس می شود

نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی با اشاره به افزایش رنج‌ها و آسیب‌های ناشی از جنگ، خشونت، ویرانی و سوءاستفاده‌های انسانی در جهان بیان کرد: امروز پس از تجربه ظلم‌ها و جنایت‌های فراوان، نیاز به برقراری عدالت و شکل‌گیری جامعه‌ای مبتنی بر معیارهای انسانی بیش از گذشته احساس می‌شود.

عبادی با اشاره به نقش پیامبران، اولیای الهی و انسان‌های صالح در مقابله با انحرافات اجتماعی، یادآور شد: فریادهای ابوذر غفاری در برابر صاحبان قدرت و افراد خائن، برای دفاع از ارزش‌ها و مقابله با از بین رفتن معیارهای درست در جامعه بود.

وی با تأکید بر اینکه استاندارد نباید به یک روز یا هفته مشخص محدود شود، گفت: هدف اصلی باید رسیدن به شرایطی باشد که هر روز، هفته و عرصه‌ای از زندگی اجتماعی بر اساس معیارهای صحیح اداره شود و همه اقشار جامعه در تولید، عرضه کالا و انجام مسئولیت‌های خود به استانداردهای لازم پایبند باشند.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی با اشاره به اینکه استاندارد تنها به کالا و اشیا محدود نمی‌شود، تصریح کرد: استاندارد باید در رفتار افراد، فرهنگ عمومی، روابط اجتماعی و عملکرد مدیران نیز مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه برهم زدن این معیارها و ترویج تقلب و کم‌فروشی، از مصادیق خیانت به جامعه است.

عبادی با تأکید بر اهمیت نیت الهی در انجام مسئولیت‌های اجتماعی اظهار کرد: داشتن شغل و مسئولیت مدیریتی با انجام کار برای خدا منافاتی ندارد؛ انسان می‌تواند وظیفه حرفه‌ای خود را به بهترین شکل انجام دهد و در عین حال، آن را به ذخیره‌ای معنوی برای آخرت تبدیل کند.

وی با اشاره به اینکه ارزش حقیقی اعمال انسان در گرو نیت و جهت‌گیری الهی آن است، افزود: مسئولان باید در کنار انجام وظایف اداری و مدیریتی، به آثار معنوی و انسانی عملکرد خود نیز توجه داشته باشند و خدمت به مردم را فرصتی برای انجام مسئولیت الهی بدانند.

ضرورت صیانت از سلامت جسمی و اخلاقی جامعه

نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی با اشاره به ضرورت صیانت از سلامت جسمی و اخلاقی جامعه، اظهار کرد: امروز بخش بزرگی از مردم جهان با آسیب‌های فکری، روحی و اخلاقی مواجه‌اند و در چنین شرایطی، مسئولیت افراد متعهد و آگاه برای پاسداری از سلامت جامعه اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

عبادی همچنین با اشاره به آثار علمی اندیشمندان اخلاق اسلامی، از جمله ملااحمد نراقی و ملامهدی نراقی، گفت: در آثاری همچون «معراج‌السعاده» و «جامع‌السعادات»، فضایل و رذایل اخلاقی با رویکردی عقلانی و علمی بررسی شده و نقش قوای درونی انسان، از جمله عقل، وهم، شهوت، احساسات و عواطف، در شکل‌گیری رفتارهای انسانی مورد توجه قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه تربیت اخلاقی و پرورش فضایل انسانی زمینه‌ساز شکل‌گیری جامعه‌ای سالم و معیارمند است، افزود: انسان باید با شناخت ظرفیت‌های درونی خود و تقویت فضایل اخلاقی، در مسیر درست حرکت کند و از رفتارهایی که سلامت جامعه را به خطر می‌اندازد، پرهیز داشته باشد.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر حساسیت مسئولیت کارکنان حوزه استاندارد بیان کرد: گاهی تقلب در یک محصول، استفاده از داروی غیراستاندارد یا عرضه مواد غذایی ناسالم، سلامت مردم را به خطر می‌اندازد و حتی ممکن است پیامدهای جبران‌ناپذیری به دنبال داشته باشد.

اشاره به عواقب عدم رعایت استاندارد فنی در ساخت و ساز

عبادی افزود: رعایت نکردن استانداردهای فنی در ساخت‌وساز نیز می‌تواند به حوادث تلخ و فروریختن ساختمان‌ها منجر شود؛ ازاین‌رو، نظارت دقیق بر کیفیت کالاها، داروها، مواد غذایی و ساختمان‌ها، مسئولیتی مهم در حفظ جان و سلامت مردم است.

وی با تأکید بر اینکه کارکنان حوزه استاندارد باید نسبت به وظایف خود حساسیت و دقت کافی داشته باشند، گفت: انتظار می‌رود فعالان این عرصه با جلوگیری از تقلب، کم‌فروشی و عرضه محصولات غیراستاندارد، بهترین خدمت را به جامعه ارائه دهند.