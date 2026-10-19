به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، مصطفی آذرکیش معاون آموزش متوسطه، با اشاره به نقش مهارت‌آموزی در تحقق سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و سیاست‌های کلان کشور، اظهار کرد: طرح ملی «هر دانش‌آموز، یک مهارت» با هدف ارتقای توانمندی‌های دانش‌آموزان و تقویت ظرفیت‌های کارآفرینی آنان طراحی شده است.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، دانش‌آموزان در سه پایه هفتم، هشتم و نهم، در مجموع ۱۵۰ تا ۱۸۰ ساعت آموزش مهارتی دریافت می‌کنند. این آموزش‌ها در کنار برنامه درسی رسمی و با بهره‌گیری از روش‌های متنوع آموزشی اجرا می‌شود.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه مدرسه مطلوب صرفاً محل انتقال دانش و ارتقای نمرات تحصیلی نیست، تصریح کرد: مدرسه باید زمینه شناسایی و پرورش استعدادهای دانش‌آموزان را فراهم کند و در کنار آموزش علمی، توانایی‌هایی مانند حل مسئله، کار گروهی، کار تیمی و به‌کارگیری آموخته‌ها در موقعیت‌های عملی را در آنان توسعه دهد.

آذرکیش با اشاره به اهمیت انتخاب مهارت متناسب با علاقه و استعداد دانش‌آموزان ادامه داد: در این طرح، ظرفیت‌های مدرسه، نظر خانواده‌ها، مشاوره با دانش‌آموزان و امکانات موجود در جامعه مورد توجه قرار می‌گیرد تا هر دانش‌آموز بتواند مسیر مهارت‌آموزی متناسب با توانمندی‌ها و علایق خود را دنبال کند.

وی درباره حوزه‌های پیش‌بینی‌شده در این طرح گفت: مهارت‌های فناوری‌های نوین از جمله برنامه‌نویسی، هوش مصنوعی و توسعه وب؛ مهارت‌های شغلی در حوزه‌های صنعت، خدمات، کشاورزی و هنر؛ مهارت‌های فرهنگی و هنری و تولید محتوا؛ مهارت‌های ورزشی و همچنین مهارت‌های بومی و محلی، از جمله زمینه‌های پیش‌بینی‌شده برای آموزش به دانش‌آموزان است.

وی استفاده از ظرفیت‌های موجود درون و بیرون مدرسه را از محورهای مهم اجرای این طرح دانست و بیان کرد: توانمندی دبیران و کارکنان مدارس، هنرستان‌ها، مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای، آموزش‌های مجازی، خانواده‌ها، دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی می‌تواند در توسعه فرصت‌های یادگیری مهارتی دانش‌آموزان نقش‌آفرین باشد.

آذرکیش با اشاره به همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در قالب طرح «همنوا» خاطرنشان کرد: استفاده از زیرساخت‌ها و مراکز آموزشی این سازمان، فرصت مناسبی برای توسعه آموزش‌های مهارتی دانش‌آموزان و تقویت آموزش‌های تخصصی هنرجویان هنرستان‌ها فراهم کرده است.

وی با اشاره به جایگاه مهارت‌آموزی در برنامه هفتم پیشرفت کشور افزود: بر اساس اهداف پیش‌بینی‌شده، آموزش و پرورش مکلف است تا پایان برنامه هفتم، زمینه بهره‌مندی ۶ میلیون دانش‌آموز از آموزش‌های مهارتی را فراهم کند.

معاون آموزش متوسطه در پایان تأکید کرد: اجرای طرح ملی «هر دانش‌آموز، یک مهارت» فرصتی برای پیوند آموزش با زندگی و آینده شغلی دانش‌آموزان است و تحقق اهداف آن، مستلزم مشارکت مدارس، خانواده‌ها و بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت‌های آموزشی و مهارتی کشور خواهد بود.