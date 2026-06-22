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۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۴۰

آغاز آزمایشی طرح «هر دانش‌آموز یک مهارت» از سال تحصیلی آینده

آغاز آزمایشی طرح «هر دانش‌آموز یک مهارت» از سال تحصیلی آینده

معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش از اجرای آزمایشی طرح «هر دانش‌آموز یک مهارت» از سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش گفت: طرح «هر دانش‌آموز یک مهارت» با هدف توسعه مهارت‌آموزی، پیوند آموزش با نیازهای واقعی زندگی و تقویت هدایت تحصیلی و شغلی دانش‌آموزان دوره اول متوسطه تایید شده است.

احمدرضا دوراندیش معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با اشاره به مراحل تایید طرح« هر دانش آموز یک مهارت» اظهار داشت: این طرح که از سوی معاونت آموزش متوسـطه(برای اجرا در دوره اول متوسطه) پیشـنهاد شده است، در جلسـات ۳۲۸ ،۳۲۹ ۳۳۰ ،۳۳۲ کمیسـیون برنـامه درسـی و تربیـتی و با توجه به مستندات و موارد ارائه شده مورد بررسی و تایید این کمیسیون قرارگرفت.

وی افزود: بر اساس این طرح، هر دانش‌آموز در هر پایه تحصیلی دوره اول متوسطه یک دوره مهارتی ۵۰ تا ۶۰ ساعته را متناسب با علاقه و استعداد خود طی کند و در مجموع طی سه سال، حداقل ۱۵۰ تا ۱۸۰ ساعت آموزش مهارتی را بگذراند.

دوراندیش اظهار داشت: اجرای طرح از سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ به‌ صورت آزمایشی آغاز می‌شود و به ‌تدریج تمامی دانش‌آموزان پایه‌های هفتم تا نهم را تحت پوشش قرار خواهد داد.

معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش تاکید کرد: آموزش مهارت‌ها با بهره‌گیری از ظرفیت‌های درون مدرسه‌ای، محیط‌های بیرونی یادگیری (مبین) و بسترهای آموزش مجازی انجام می‌شود.

وی افزود: حوزه‌های مهارتی شامل فناوری‌های نوین (مانند برنامه‌نویسی، هوش مصنوعی و علوم داده)، مهارت‌های شغلی، فرهنگی و هنری، مهارت‌های بومی و محلی و مهارت‌های ورزشی است.

دوراندیش تصریح کرد: ارزشیابی دانش‌آموزان به‌ صورت کیفی انجام شده و نتایج آن در کارنامه و پرونده الکترونیکی تربیتی دانش‌آموز ثبت می‌شود. همچنین دانش‌آموزانی که شرایط لازم را احراز کنند، در پایان پایه نهم گواهی مهارت دریافت خواهند کرد.

معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در ادامه گفت: این طرح با تکیه بر ظرفیت مدارس، مشارکت خانواده‌ها، نهادهای محلی، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، هنرستان‌ها و سایر مراکز مهارتی اجرا شده و هدف نهایی آن نهادینه‌سازی فرهنگ مهارت‌آموزی، افزایش خودباوری، کارآفرینی و آمادگی دانش‌آموزان برای زندگی، ادامه تحصیل و ورود آگاهانه به بازار کار است.

وی ابراز داشت: ماده (۶) قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش، تأکیــدات منـدرج در برنـامه هفتـم پیشــرفت جمهـوری اســلامی ایران مبنی بر اهمیـت مهـارت آمـوزی در فرآینـد آمـوزش دانش آموزان در تمامی دوره های تحصیلی(فصل نوزدهم، ماده ۸۷ و جدول شماره ۲۰)، راهکار ۶ـ۵ سـند تحول بنیـادین آموزش و پرورش مبنی بر تنظیم و اجرای برنـامه جامع کارآفرینی و مهارت آموزی برای تمامی دوره های تحصیلی به ویژه دانش آموزان دوره متوسطه، راهکار ۱ـ۶ این سـند درخصوص گسترش و تنوع بخشـی به حرفه ها و مهارت های مورد نیاز جامعه و برنامه ریزی برای آموزش آنها در تمامی دوره های تحصیلی برای همه دانش آموزان از جمله مستندات این طرح می باشد.

معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با اشاره به اقداماتی که وزارت آموزش و پرورش باید برای اجرای این طرح انجام دهد تاکید کرد: این طرح به صورت آزمایشـی و برای مدت سه سال در مدارس دوره اول متوسطه اجرا می شود. فرآیند ارزشـیابی، پـایش و بررسـی نتایـج اجرای طرح در دوره آزمایشـی، توسط پژوهشـگاه مطالعات آموزش و پرورش و با همکاری معاونت آموزشی دوره اول متوسطه با رعایت شرایط مندرج در دستورالعمل اجرای این طرح انجام می شود.

کد مطلب 6867608

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