به گزارش خبرنگار مهر، فواد حسینی ظهر چهارشنبه درآیین افتتاح سالن چندمنظوره و کلنگ‌زنی سالن ورزشی هنرستان نوآوران سنندج که با حضور سالار قاسمی معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور انجام شد، اظهار کرد: سالن چندمنظوره هنرستان نوآوران شامل کارگاه نجاری با زیربنای ۲۰۰ مترمربع است که با سه میلیارد تومان اعتبار احداث و به بهره‌برداری رسیده است.

وی افزود: برای تجهیز این کارگاه نیز پنج میلیارد تومان اعتبار صرف شده تا دانش‌آموزان با نیازهای ویژه از امکانات مناسب برای آموزش‌های مهارتی و حرفه‌ای برخوردار شوند.

وی با اشاره به آغاز عملیات احداث سالن ورزشی این هنرستان بیان کرد: این طرح در زمینی به ابعاد ۱۰ در ۲۰ مترمربع اجرا می‌شود و برای شروع عملیات آن ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار اختصاص یافته است.

۷۰ دانش‌آموز در هنرستان نوآوران تحصیل می‌کنند

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان با اشاره به ظرفیت آموزشی هنرستان نوآوران گفت: ۷۰ دانش‌آموز پسر در دوره اول متوسطه پیش‌حرفه‌ای و دوره دوم کاردانش در این هنرستان تحصیل می‌کنند.

حسینی ادامه داد: این دانش‌آموزان در گروه‌های کم‌توان ذهنی، چندمعلولیتی و اتیسم قرار دارند و از خدمات آموزشی، پرورشی، توانبخشی و حمایتی آموزش و پرورش استثنایی استان بهره‌مند می‌شوند.

وی با تأکید بر اهمیت آموزش‌های مهارتی برای دانش‌آموزان با نیازهای ویژه عنوان کرد: استعدادیابی، تقویت مهارت‌های پایه و آموزش حرفه‌ای با رویکرد کارآفرینی می‌تواند زمینه استفاده از توانمندی‌های این دانش‌آموزان و انطباق ظرفیت‌های آنان با نیازهای آینده بازار کار را فراهم کند.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان افزود: توسعه مهارت‌های زندگی و حرفه‌آموزی در مدارس استثنایی، علاوه بر تقویت توانمندی‌های فردی دانش‌آموزان، به افزایش اعتماد به نفس و انگیزه آنان برای حضور فعال‌تر در جامعه کمک می‌کند.

حسینی خاطرنشان کرد: توجه جدی به حرفه‌آموزی و مهارت‌های زندگی می‌تواند مسیر دستیابی دانش‌آموزان با نیازهای ویژه به استقلال فردی، اشتغال و مشارکت اجتماعی را هموار کرده و بخشی از محدودیت‌های پیش روی آنان را کاهش دهد.