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کد مطلب 6983022
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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۱۷

بیفوما قفل دروازه مس را شکست؛ پرسپولیس به گل رسید

بیفوما قفل دروازه مس را شکست؛ پرسپولیس به گل رسید

بیفوما با باز کردن دروازه مس، گل نخست پرسپولیس را به ثمر رساند.

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