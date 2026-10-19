دریافت 3 MB کد مطلب 6983022 https://mehrnews.com/x3dnpG ۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۱۷ کد مطلب 6983022 فیلم ورزش فیلم ورزش ۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۱۷ بیفوما قفل دروازه مس را شکست؛ پرسپولیس به گل رسید بیفوما با باز کردن دروازه مس، گل نخست پرسپولیس را به ثمر رساند. کپی شد مطالب مرتبط احتمال خروج یک بازیکن از بحران در پرسپولیس؛ هدف حل مشکل گلزنی است آمار پاسخ ابهام فنی پرسپولیس را داد؛ کم پاس و بیتوجه مقابل خیبر ابرقویینژاد: زمین کیفیت مناسبی نداشت؛ از هواداران عذرخواهی میکنم برچسبها تیم فوتبال پرسپولیس فوتبال لیگ برتر فوتبال ایران
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