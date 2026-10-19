احتمال خروج یک بازیکن از بحران در پرسپولیس؛ هدف حل مشکل گلزنی است

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال مس شهربابک و پرسپولیس در حالی از ساعت ۱۵:۳۰ امروز دوشنبه در هفته نهم لیگ برتر برگزار می شود که شاگردان مهدی تارتار برای تثبیت صدرنشینی خود نیاز به ۳ امتیاز این مسابقه دارند.

سرخپوشان پایتخت در حالی بازی قبلی مقابل خیبر خرم آباد را با تساوی بدون گل پشت سر گذاشتند که کادرفنی این تیم در جلسات آنالیز به بررسی ۳ موقعیت مسلم گلزنی این تیم و عدم موفقیت مهاجمان در گل کردن آنها پی می برد. از این رو مهدی تارتار تصمیم به تغییر در خط حمله این تیم را گرفته است تا بتواند در بازی امروز با مس شهربابک خیلی زود به گل برسند و سپس کنترل بازی را در اختیار بگیرد.

از سوی دیگر تارتار در تمرین پیش از بازی پرسپولیس از دانیال ایری در قلب دفاعی سرخپوشان استفاده کرد تا احتمالا این مدافع جوان در روزهای مصدومیت محمدحسین کنعانی زادگان و پس از فشار روحی و روانی که به دلیل اشتباه در جریان بازی با تراکتور در هفته دوم تحمل کرد، فرصت احتمالی دیگری برای کسب اعتماد به نفس لازم پیدا کند.

حال باید دید آیا تصمیم کادرفنی پرسپولیس برای ایجاد تغییر دوباره در ترکیب این تیم پاسخ لازم به خواسته های فنی اش را می دهد یا سرخ ها مقابل مس شهربابک دچار مشکل شده و امتیاز از دست می دهند.

ترکیب احتمالی پرسپولیس برای این بازی به شرح زیر است:

پیام نیازمند، دانیال ایری، محمدمهدی زارع، مهدی تیکدری، مجید عیدی، پویا پورعلی، محمد خدابنده‌لو، محمدمهدی محبی، تیوی بیفوما، اوستون ارونوف و علی علیپور.