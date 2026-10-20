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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۹:۳۱

آغاز کشت غلات پاییزه در بیش از ۲۰ هزار هکتار از اراضی فامنین

آغاز کشت غلات پاییزه در بیش از ۲۰ هزار هکتار از اراضی فامنین

همدان- مدیر جهاد کشاورزی فامنین گفت: از آغاز فصل کشت پاییزه در ششم مهر ماه تاکنون بیش از ۲۰ هزار هکتار از اراضی آبی و دیم شهرستان زیر کشت غلات رفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، روح‌الله لشگری صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به الگوی کشت غلات پاییزه در سال زراعی جاری اظهار کرد: سطح پیش‌بینی شده برای کشت محصولات غله‌ای در شهرستان فامنین ۴۵ هزار و ۵۰۰ هکتار است.

وی با تاکید بر اقدامات انجام شده برای تامین نهاده‌های کشاورزی مورد نیاز بهره‌برداران افزود: تاکنون ۴۲۶.۳ تن بذر اصلاح شده شامل ۸۱ تن بذر گندم آبی از ارقام مادری و گواهی شده میهن، حیدری و پیشگام، ۲۱۰ تن بذر گندم دیم از ارقام صدرا، هشترود و جام، ۹۹.۶ تن بذر جو آبی از ارقام مهتاب، شهبد و جلگه و ۳۵.۷ تن بذر جو دیم از ارقام آبیدر و آرتان در اختیار کشاورزان قرار گرفته است.

مدیر جهاد کشاورزی فامنین از توزیع بیش از ۹۰۰ تن انواع کودهای شیمیایی برای تغذیه و تقویت مزارع خبر داد و گفت: هم‌اکنون عملیات کشت با به کارگیری ۵۳۵ دستگاه عمیق کار، ۲۷ دستگاه کشت مستقیم و بیش از ۸۵ دستگاه خطی‌کار در اراضی شهرستان در جریان است.

لشگری همچنین به وضعیت کشت کلزا در سال زراعی جاری اشاره کرد و افزود: سطح زیر کشت کلزا در فامنین ۷۸ هکتار است که برای تحقق این میزان بیش از ۶۰۰ کیلوگرم بذر کلزای هیبرید و آزاد گرده‌ افشان از سوی کلزا کاران مصرف شده و عملیات کنترل شیمیایی علف‌های هرز مزارع نیز از سوی بهره‌برداران در حال انجام است.

کد مطلب 6983556

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