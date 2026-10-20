کشت گندم در ۱۷۵ هزار هکتار از اراضی قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد خوش‌اخلاق اظهار کرد: عملیات کشت گندم پاییزه در استان قزوین آغاز شده و تاکنون بیش از پنج هزار هکتار از اراضی آبی و ۴۵ هزار هکتار از اراضی دیم استان به کشت این محصول راهبردی اختصاص یافته است.

وی افزود: بر اساس برنامه الگوی کشت سال زراعی ۱۴۰۶-۱۴۰۵، کشت گندم در سطح ۴۶ هزار هکتار از اراضی آبی و ۱۲۹ هزار هکتار از اراضی دیم استان پیش‌بینی شده که در مجموع، سطح زیر کشت این محصول به حدود ۱۷۵ هزار هکتار خواهد رسید.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با اشاره به هدف‌گذاری تولید گندم در سال زراعی جاری تصریح کرد: با اجرای برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، تأمین نهاده‌های مورد نیاز و بهره‌گیری از ظرفیت‌های تولیدی استان، تولید حدود ۴۲۸ هزار تن گندم هدف‌گذاری شده است.

خوش‌اخلاق با تأکید بر ضرورت حمایت از گندمکاران برای تحقق این هدف گفت: تأمین و تدارک کودهای شیمیایی یارانه‌ای و بذر، تخصیص سوخت، معرفی بهره‌برداران برای دریافت تسهیلات و ارائه سایر خدمات حمایتی، از جمله اقدامات سازمان جهاد کشاورزی برای پشتیبانی از کشاورزان و تسهیل روند کشت این محصول راهبردی است.

وی ادامه داد: گندمکارانی که محصول سال گذشته خود را به مراکز خرید تضمینی تحویل داده‌اند، برای کشت سال جاری بذر اصلاح‌شده دریافت کرده‌اند یا نسبت به دریافت شناسنامه زراعی اقدام کرده‌اند، در اولویت بهره‌مندی از خدمات حمایتی قرار دارند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در پایان بر اهمیت اجرای دقیق الگوی کشت، استفاده از بذرهای اصلاح‌شده و تأمین به‌موقع نهاده‌های مورد نیاز تأکید کرد و گفت: این اقدامات نقش مهمی در افزایش بهره‌وری مزارع، بهبود عملکرد تولید و تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده در تولید گندم استان دارد.