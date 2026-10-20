به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد قلندری ظهر سه شنبه در جلسه کارگروه مدیریت پسماند شهرستان اردبیل با تأکید بر اینکه مدیریت پسماند یک مسئله چندبعدی و از محورهای کلیدی توسعه است، اظهار کرد: ساماندهی و مدیریت اصولی پسماند در واقع هزینه نیست، بلکه سرمایه‌گذاری ارزشمندی برای توسعه پایدار، بهبود سیمای شهری و ارتقای شاخص‌های گردشگری و اقتصادی منطقه محسوب می‌شود.

وی با قدردانی از اقدامات انجام‌شده در حوزه‌های مختلف، خواستار اهتمام ویژه و جهادی تمامی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای ذی‌ربط در حوزه پسماند شد.

فرماندار اردبیل با اشاره به ضرورت اجرای دقیق برنامه‌ها گفت: برای موفقیت در حوزه پسماند، تدوین برنامه عملیاتی و جدول زمان‌بندی مشخص به‌ویژه در زمینه تفکیک پسماند از مبدأ امری ضروری است تا اثربخشی اقدامات به‌صورت ملموس در سطح جامعه دیده شود. همچنین در خصوص مدیریت پسماند روستایی نیز مقرر شد بخشداری‌ها و دهیاری‌ها برنامه‌های مدون خود را با فوریت ارائه و اجرا کنند.

قلندری به وضعیت محل دفن پسماند و اقدامات انجام‌شده در خصوص کنترل و مدیریت شیرابه‌ها اشاره کرد و افزود: اقدامات خوبی در این محل در حال انجام است، اما با توجه به اهمیت مقوله سلامت عمومی و زیست‌محیطی، نیازمند تسریع، استمرار و تکمیل زیرساخت‌ها هستیم.

وی همچنین بر ضرورت ورود جدی به حوزه پسماندهای مراکز گردشگری، ساختمانی، عمرانی و همچنین پسماندهای بیمارستانی و عفونی تأکید کرد و گفت: تأمین زیرساخت‌های لازم و تخصیص اعتبارات متناسب برای این حوزه‌ها با دقت پیگیری شود.

فرماندار اردبیل با تأکید بر لزوم ارتقای شاخص‌های زیبایی‌شهری و سرعت‌بخشی به فرآیند جمع‌آوری زباله، از ضرورت عزم جدی دستگاه‌های مسئول برای ساماندهی و جمع‌آوری سگ‌های ولگرد خبر داد و خاطرنشان کرد: صیانت از بهداشت و آرامش شهروندان و مسافران، نیازمند همکاری بین‌بخشی و پیگیری مستمر است و این موضوع با حساسیت دنبال خواهد شد.

وی بر ورود جدی به پسماند بالیخلوچای تاکید کرد ودراین راستا بر برنامه ریزی مدون واثر بخش تاکید کرد.