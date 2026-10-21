به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد قلندی ظهر چهارشنبه در جلسه هماهنگی و بررسی روند آمادگی برگزاری انتخابات با اشاره به اقدامات انجام‌شده در راستای اجرای دقیق جدول زمان‌بندی انتخابات اظهار کرد: آموزش عوامل اجرایی، دست‌اندرکاران و کاربران شعب طبق جدول زمان‌بندی مدون در سطح شهرستان اردبیلاجرا شده و همچنان ادامه دارد.

وی با اشاره به رصد دقیق ملزومات برگزاری انتخابات افزود: کاستی‌ها و کمبودهای احتمالی با هوشیاری بخشداران و دستگاه‌های اجرایی مربوطه شناسایی و رصد شده و اقدامات و هماهنگی‌های لازم جهت تأمین کامل آن‌ها به سرعت انجام گرفته است تا هیچ‌گونه خللی در روند کار ایجاد نشود.

فرماندار اردبیل آمار شعب و صندوق‌های اخذ رای در این شهرستان را اعلام کرد و افزود: برای جمع‌آوری آرای شهروندان در شهرستان اردبیل،حدود ۴۱۳ شعبه اخذ رای پیش‌بینی شده است که از این تعداد، ۲۸۵ شعبه شهری و ۱۲۸ شعبه روستایی آماده خدمت‌رسانی خواهند بود. همچنین برای این شعب، حدود ۱۰۲۱ صندوق اخذ رای در نظر گرفته شده است.

قلندری با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی تیم فنی، ستاد انتخابات و دستگاه‌های متولی، ابراز امیدواری کرد که با مشارکت حداکثری مردم بصیر و انقلابی اردبیل، شاهد انتخاباتی پرشور، امن و در تراز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باشیم.