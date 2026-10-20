نواقص شبکه حمل و توزیع آرد در مازندران رفع شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد جعفری شامگاه سه‌شنبه در جلسه بررسی وضعیت حمل و توزیع آرد در شهرستان‌های مازندران، بر ضرورت رفع مشکلات موجود در این بخش و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به نانوایان تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت نقش شبکه حمل‌ونقل در تکمیل زنجیره تأمین نان اظهار کرد: تأمین گندم و تولید آرد زمانی اثربخش خواهد بود که محصول نهایی در موعد مقرر و بدون تأخیر به دست نانوایان برسد. از این رو، شرکت‌های حمل و توزیع موظف‌اند تا پایان مدت قرارداد به تعهدات خود عمل کرده و در تأمین آرد مورد نیاز نانوایی‌ها، به‌ویژه در مناطق روستایی و دورافتاده، وقفه‌ای ایجاد نکنند.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران با اشاره به باقی‌ماندن حدود یک ماه از قراردادهای جاری حمل آرد، خواستار اصلاح فوری ضعف‌ها و نارسایی‌های موجود شد و افزود: مستندات عملکرد پیمانکاران و میزان پایبندی آنان به مفاد قرارداد، در تصمیم‌گیری برای تمدید همکاری یا واگذاری قراردادهای جدید مورد توجه قرار می‌گیرد.

جعفری تصریح کرد: شرکت‌هایی که متقاضی ادامه فعالیت در این حوزه هستند، باید با برطرف کردن مشکلات اجرایی، بهبود فرآیند حمل و تحویل آرد و رعایت الزامات قراردادی، توانمندی خود را در ارائه خدمات مطلوب اثبات کنند.

وی همچنین بر ضرورت افزایش نظارت بر عملکرد پیمانکاران در سطح شهرستان‌ها تأکید کرد و گفت: تأخیر در حمل آرد و انجام‌نشدن تعهدات مربوط به دوره‌های گذشته باید به‌طور جدی پیگیری شود. در این زمینه، فرمانداران به‌عنوان رؤسای کارگروه‌های گندم، آرد و نان شهرستان‌ها باید با همکاری دستگاه‌های مسئول، موضوع را بررسی و در صورت احراز تخلف، اقدامات قانونی لازم از جمله معرفی متخلفان به مراجع قضایی را دنبال کنند.

دبیر کارگروه گندم، آرد و نان مازندران با قدردانی از حمایت‌ها و پیگیری‌های استاندار در زمینه تأمین گندم و کالاهای اساسی مورد نیاز استان، وضعیت تأمین گندم و آرد را مطلوب ارزیابی کرد و افزود: با وجود شرایط مناسب تأمین، ضروری است مشکلات مربوط به حمل و توزیع در شهرستان‌های دارای ضعف عملکرد برطرف شود تا آرد در زمان مناسب به نانوایان برسد و روند عرضه نان با اختلال مواجه نشود.

جعفری در پایان، مسئولیت‌پذیری پیمانکاران، نظارت مستمر و اجرای دقیق مفاد قراردادها را از الزامات فعالیت در شبکه حمل و توزیع آرد دانست و خاطرنشان کرد: در واگذاری قراردادهای آتی، علاوه بر سوابق عملکرد و مستندات اجرای تعهدات شرکت‌های فعلی، توان لجستیکی و ظرفیت اجرایی متقاضیان جدید نیز ملاک ارزیابی قرار خواهد گرفت.

وی تأکید کرد، رضایت مردم و نانوایان از روند تأمین و تحویل آرد، زمانی محقق می‌شود که همه بخش‌های این زنجیره، وظایف خود را به‌موقع و مسئولانه انجام دهند.