ذخایر گندم و آرد در مازندران کافی است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد جعفری شامگاه چهارشنبه در جلسه بررسی وضعیت حمل و توزیع آرد در مازندران با اشاره به اهمیت استمرار این فرآیند، اظهار کرد: بر اساس قرارداد سه‌جانبه منعقدشده، شرکت‌های حمل‌ونقل طرف قرارداد موظف هستند مأموریت‌های خود را تا آخرین روز اعتبار قرارداد، به صورت کامل، منظم و بدون وقفه انجام دهند.

وی با بیان اینکه تأمین آرد نانوایی‌ها نباید تحت تأثیر مشکلات حوزه حمل‌ونقل قرار گیرد، افزود: در شرایطی که گندم مورد نیاز استان به میزان کافی تأمین شده و ظرفیت تولید آرد نیز مناسب است، بروز مشکل در تأمین آرد به دلیل ضعف در جابه‌جایی و توزیع، پذیرفتنی نیست.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران ادامه داد: فرمانداران شهرستان‌ها به عنوان رؤسای کارگروه‌های آرد و نان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه قصور یا اختلال در روند حمل آرد، موضوع را از مجاری قانونی پیگیری کنند.

جعفری تصریح کرد: چنانچه شرکت‌های حمل‌ونقل نسبت به انجام تعهدات قراردادی خود کوتاهی کنند، موضوع بر اساس مصوبات کارگروه گندم، آرد و نان استان از طریق مراجع قانونی و در صورت ضرورت قضایی دنبال خواهد شد.

وی تأکید کرد: تأمین نان مورد نیاز مردم وابسته به عملکرد هماهنگ تمام بخش‌های زنجیره تولید، حمل و توزیع است و اختلال در هر بخش نباید موجب وقفه در دسترسی نانوایی‌ها به آرد شود.

دبیر کارگروه گندم، آرد و نان مازندران خاطرنشان کرد: شرکت‌های حمل‌ونقل موظف‌اند با رعایت کامل تعهدات خود، فرآیند انتقال آرد به شهرستان‌ها و نانوایی‌ها را به شکل مستمر و به‌موقع انجام دهند تا هیچ واحد نانوایی به دلیل مشکل در حمل با کمبود آرد مواجه نشود.

وی همچنین با اشاره به وضعیت مناسب ذخایر گندم و توان تولید آرد در استان گفت: از نظر تأمین گندم و تولید آرد، ظرفیت لازم برای پاسخگویی به نیاز نانوایی‌های مازندران وجود دارد و باید با مدیریت صحیح فرآیند حمل و توزیع، از ایجاد هرگونه اختلال در این زنجیره جلوگیری شود.