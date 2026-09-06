ضرورت رفع اختلال در حمل آرد بابل؛ ذخیره گندم مازندران مطلوب است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد جعفری عصر یکشنبه در نشست فرمانداری بابل با اشاره به شرایط مناسب ذخایر گندم در مازندران اظهار کرد: موجودی گندم استان در وضعیت مطلوبی قرار دارد و با توجه به کیفیت گندمهای موجود، انتظار میرود آرد تولیدی نیز از کیفیت مناسبی برخوردار باشد.
وی بر ضرورت تداوم اقدامات برای ارتقای کیفیت آرد و نان تأکید کرد و افزود: کیفیت آرد یکی از مؤلفههای مهم در ارتقای کیفیت نان است و باید روند بهبود آن به صورت مستمر دنبال شود.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران همچنین بر ضرورت آمادگی نانواییهای بابل برای فعالیت در شرایط مختلف تأکید کرد و گفت: وضعیت تجهیزات دوگانهسوز واحدهای نانوایی شهرستان باید بهروز و آمار نانواییهای مجهز به این تجهیزات بهصورت دقیق مشخص شود.
وی تأمین سوخت جایگزین را از دیگر الزامات استمرار فعالیت نانواییها دانست و تصریح کرد: باید تمهیدات لازم به گونهای پیشبینی شود که نانواییها در شرایط مختلف بتوانند بدون وقفه به پخت و عرضه نان مورد نیاز مردم ادامه دهند.
جعفری از آغاز دورههای آموزشی ویژه نانوایان در بابل خبر داد و گفت: با دستور استاندار مازندران، دورههای آموزشی نانوایان از هفته آینده با همکاری اداره کل فنی و حرفهای در شهرستان بابل برگزار میشود.
وی ابراز امیدواری کرد برگزاری این دورهها موجب افزایش مهارت نانوایان و در نهایت ارتقای کیفیت پخت نان در شهرستان شود.
دبیر کارگروه آرد و نان مازندران در ادامه به موضوع حمل مویرگی آرد در بابل اشاره کرد و گفت: با توجه به وضعیت مناسب ذخایر گندم و آرد استان، نباید نانواییها در تأمین آرد مورد نیاز خود با مشکل مواجه شوند و فرآیند حمل و توزیع باید متناسب با ظرفیت موجود، منظم و بدون وقفه انجام شود.
وی بر ضرورت افزایش هماهنگی میان دستگاههای مسئول در شهرستان تأکید کرد و افزود: ظرفیت مدیریتی شهرستان و پیگیریهای فرمانداری میتواند در برطرف کردن مسائل موجود در حوزه حمل آرد مؤثر باشد.
جعفری همچنین افزایش نظارتهای شهرستانی و پیگیری موضوع در چارچوب ضوابط را ضروری دانست و گفت: نظارت دقیقتر میتواند به بهبود روند حمل و جلوگیری از ایجاد مشکل برای نانوایان و مردم کمک کند.
در این نشست، با حضور مدیر شرکت حمل و توزیع آرد شهرستان، روند حمل آرد به بابل و توزیع مویرگی آن در سطح شهرستان نیز مورد بررسی قرار گرفت و بر افزایش میزان حمل آرد و تسریع در پرداخت مطالبات رانندگان تأکید شد.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران با اشاره به ظرفیت کارخانجات آرد استان برای پشتیبانی از نیاز شهرستانها اظهار کرد: کارخانجات آرد مازندران آمادگی دارند در صورت نیاز، حتی در روزهای تعطیل، فعالیت خود را ادامه داده و آرد مورد نیاز شهرستان را تولید کنند.
عملکرد پیمانکار حمل آرد مورد انتقاد فرماندار بابل
فرماندار ویژه شهرستان بابل نیز در این نشست با اشاره به گستردگی این شهرستان، خواستار توجه ویژه به مسائل مربوط به تأمین و توزیع آرد شد.
سید مصطفی میرتبار با اشاره به مشکلات موجود در فرآیند حمل و توزیع آرد اظهار کرد: با وجود تلاشهای انجامشده از سوی شرکت حمل، از عملکرد شرکت پیمانکار حمل و توزیع آرد رضایت ندارم.
وی افزود: ضعف عملکرد پیمانکار حمل و توزیع میتواند مستقیماً مردم را تحت تأثیر قرار دهد و به همین دلیل باید مشکلات موجود در این بخش با جدیت پیگیری و برطرف شود.
فرماندار ویژه بابل با تأکید بر استفاده از ظرفیتهای شهرستان برای حل مسائل موجود خاطرنشان کرد: از تمامی ظرفیتهای شهرستان برای رفع مشکلات استفاده خواهیم کرد و ضروری است اختلافها و مسائل موجود در این حوزه در کوتاهترین زمان برطرف شود.
میرتبار تأکید کرد: هدف اصلی باید استمرار تأمین و توزیع آرد و جلوگیری از ایجاد اختلال در روند پخت و عرضه نان به مردم باشد.
نظر شما