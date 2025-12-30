به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد جعفری شامگاه سهشنبه در جلسه اضطراری بررسی وضعیت آرد و نان استان که با حضور معاونان و مدیران ادارهکل غله و شرکتهای پیمانکار حمل و توزیع آرد برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به تعطیلی استان مازندران در روز چهارشنبه و تعطیلات پیشروی استان تهران، تمهیدات لازم برای جلوگیری از هرگونه کمبود آرد و نان در استان اندیشیده شده است.
وی با اشاره به همراهی و دغدغه ویژه استاندار مازندران در زمینه تأمین نان مردم و مسافران افزود: استاندار محترم با پیگیری مستمر و تأکید بر هماهنگی میان دستگاهها، بر تداوم عرضه نان و مدیریت شرایط در ایام تعطیلات تأکید ویژه دارند.
سرپرست ادارهکل غله و خدمات بازرگانی مازندران با بیان اینکه تأمین نان تعطیلیبردار نیست، گفت: مدیران و کارشناسان این ادارهکل حتی در ایام تعطیل بهصورت کامل پای کار خواهند بود و در صورت نیاز، گندم بیشتری در اختیار کارخانجات آردسازی قرار میگیرد.
جعفری ادامه داد: پیگیریهای لازم برای تخصیص آرد مازاد بهصورت فوقالعاده انجام میشود و این سهمیه در اختیار نانوایان استان قرار خواهد گرفت تا پاسخگوی افزایش تقاضا باشیم.
وی با تأکید بر تداوم فعالیت کارخانجات تولید آرد تصریح کرد: این واحدها بدون توقف به فعالیت خود ادامه میدهند و با افزایش تولید و ذخیرهسازی، هیچ مشکلی در تأمین آرد استان ایجاد نخواهد شد.
دبیر کارگروه گندم، آرد و نان استان با اشاره به لزوم مدیریت هوشمندانه توزیع آرد گفت: توزیع آرد بهصورت هدفمند و با اولویت شهرستانهای پرتردد و مسافرپذیر انجام میشود و شرکتهای حمل و توزیع مکلفاند آرد مورد نیاز را در کوتاهترین زمان ممکن به مقصد برسانند.
وی در پایان با تأکید بر تشدید نظارتها خاطرنشان کرد: کارگروههای آرد و نان شهرستانها با مدیریت ساعات فعالیت نانوایان و نظارت مستمر، از هرگونه ازدحام و تشکیل صف جلوگیری میکنند تا مردم و مسافران با آرامش و اطمینان نان مورد نیاز خود را تهیه کنند.
