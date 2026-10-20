به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حجت نورانی اظهار کرد: در پی اقدامات اطلاعاتی و پیگیری‌های تخصصی مأموران پلیس آگاهی، متهم شناسایی و دستگیر شد.

وی افزود: این فرد با اجاره یک واحد مسکونی در نوشهر، سرقت از منازل، ساختمان‌های نیمه‌کاره و خودروها را در دستور کار خود قرار داده بود که با تلاش مأموران پلیس آگاهی شناسایی و بازداشت شد.

فرمانده انتظامی شهرستان نوشهر با اشاره به کشف اموال مسروقه از این پرونده تصریح کرد: ارزش اموال کشف‌شده بیش از ۱۵ میلیارد ریال برآورد شده است.

نورانی همچنین از تلاش‌های سرگرد فیاضی، رئیس پلیس آگاهی شهرستان نوشهر، و کارکنان این مجموعه در پیگیری تخصصی پرونده و شناسایی و دستگیری متهم قدردانی کرد.

وی با تأکید بر تداوم اقدامات پلیس برای مقابله با سرقت، بر ضرورت همکاری شهروندان با مأموران انتظامی و گزارش موارد مشکوک به پلیس تأکید کرد.