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۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۵۵

دستگیری ۴ سارق و مالخر در نوشهر

دستگیری ۴ سارق و مالخر در نوشهر

نوشهر- فرمانده انتظامی نوشهر از دستگیری چهار سارق و مالخر و کشف اموال مسروقه به ارزش تقریبی ۱۰ میلیارد ریال در عملیاتی پلیسی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حجت نورانی پیش از ظهر سه شنبه در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: در پی اقدامات هدفمند مأموران انتظامی، چهار نفر از سارقان و مالخران شناسایی و دستگیر شدند و اموال مسروقه به ارزش تقریبی ۱۰ میلیارد ریال نیز کشف شد.

وی با تأکید بر برخورد قانونی با جرائم و مخلان نظم و امنیت عمومی افزود: مقابله با سرقت و شناسایی عوامل مرتبط با خرید و فروش اموال مسروقه از اولویت‌های پلیس برای صیانت از اموال و امنیت شهروندان است.

فرمانده انتظامی شهرستان نوشهر همچنین از تلاش‌های سرهنگ مرادی، رئیس کلانتری ۱۱، و کارکنان واحد تجسس این کلانتری در اجرای این عملیات قدردانی کرد.

سرهنگ نورانی با تأکید بر تداوم اقدامات انتظامی برای مقابله با جرائم خاطرنشان کرد: تأمین امنیت مردم و حفظ آرامش شهروندان از اولویت‌های پلیس است و برخورد با مجرمان در چارچوب قانون ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6991391

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