دستگیری ۴ سارق و مالخر در نوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حجت نورانی پیش از ظهر سه شنبه در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: در پی اقدامات هدفمند مأموران انتظامی، چهار نفر از سارقان و مالخران شناسایی و دستگیر شدند و اموال مسروقه به ارزش تقریبی ۱۰ میلیارد ریال نیز کشف شد.

وی با تأکید بر برخورد قانونی با جرائم و مخلان نظم و امنیت عمومی افزود: مقابله با سرقت و شناسایی عوامل مرتبط با خرید و فروش اموال مسروقه از اولویت‌های پلیس برای صیانت از اموال و امنیت شهروندان است.

فرمانده انتظامی شهرستان نوشهر همچنین از تلاش‌های سرهنگ مرادی، رئیس کلانتری ۱۱، و کارکنان واحد تجسس این کلانتری در اجرای این عملیات قدردانی کرد.

سرهنگ نورانی با تأکید بر تداوم اقدامات انتظامی برای مقابله با جرائم خاطرنشان کرد: تأمین امنیت مردم و حفظ آرامش شهروندان از اولویت‌های پلیس است و برخورد با مجرمان در چارچوب قانون ادامه خواهد داشت.