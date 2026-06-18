سرهنگ حجت نورانی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مأموران پاسگاه انتظامی کجور با تشدید گشت‌های هدفمند و هوشمند در مناطق حساس و با بهره‌گیری از اطلاعات مردمی، موفق به شناسایی محل تردد و فعالیت سارقان حرفه‌ای سیم‌برق در این منطقه شدند.

وی افزود: سارقان که پیش از این نیز سابقه سرقت داشتند، هنگام مواجهه با مأموران، نسبت به اخطارهای پلیس بی‌اعتنا بوده و با سرعت قصد فرار از صحنه را داشتند، اما مأموران پاسگاه کجور با رعایت موازین قانونی و استفاده از اختیارات خود، خودروی آنان را متوقف و هر سه متهم را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی نوشهر با اشاره به توقیف خودروی حامل سارقان، ادامه داد: در بازرسی فنی از خودروی توقیفی، مقادیر قابل‌توجهی کابل‌برق مسروقه که به‌تازگی از شبکه توزیع برق منطقه قطع شده بود، به همراه تجهیزات و ادوات تخصصی سرقت شامل انبرهای برش، کابل‌کش و وسایل ایمنی کشف و ضبط شد.

وی در پایان با هشدار به سارقان و فرصت‌طلبان، تأکید کرد: پلیس شهرستان نوشهر با برخورد قاطع و بدون اغماض با هرگونه اقدام مجرمانه، امنیت عمومی و زیرساخت‌های حیاتی منطقه را به‌طور شبانه‌روزی رصد می‌کند و از شهروندان نیز خواست هرگونه موارد مشکوک را از طریق تماس با ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.