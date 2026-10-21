به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه نیویورک‌تایمز گزارش داد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا بار دیگر ایده انتقال خبرنگاران از اتاق نشست‌های خبری کاخ سفید و تبدیل این فضا به استخر سرپوشیده را مطرح کرده است. استخر مورد اشاره در سال ۱۹۳۳ برای فرانکلین روزولت، رئیس‌جمهور وقت آمریکا ساخته شده بود.

بر اساس این گزارش، ترامپ چندین بار این ایده را مطرح کرده، اما مشاوران او پیش‌تر با آن مخالفت کرده بودند؛ زیرا حضور خبرنگاران در نزدیکی رئیس‌جمهور، ارتباط و اطلاع‌رسانی به رسانه‌ها را آسان‌تر می‌کند.

با این حال، شماری از مشاوران نزدیک ترامپ اکنون از انتقال خبرنگاران به ساختمانی دیگر متعلق به دولت آمریکا حمایت می‌کنند؛ اقدامی که در صورت اجرا، دسترسی مستقیم خبرنگاران به رئیس‌جمهور را محدودتر خواهد کرد.

اتاق نشست های خبری کاخ سفید یکی از مهم‌ترین محل‌های ارتباط دولت آمریکا با رسانه‌هاست. جلسات خبری و پرسش‌وپاسخ‌های سخنگوی کاخ سفید در این فضا برگزار می‌شود و خبرنگاران مستقر در کاخ سفید از طریق آن، مواضع دولت را پیگیری می‌کنند.