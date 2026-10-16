سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید نیامده، برکنار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، یک مقام کاخ سفید روز جمعه اعلام کرد: کتی زکریا از سمت سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید «کنار گذاشته شده است».

این اتفاق پس از آن رخ داد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا گفت: به زکریا توصیه کرده است درباره ادامه فعالیت در این سمت تجدیدنظر کند.

ترامپ هنگام خروج از کاخ سفید به خبرنگاران گفت: به زکریا گفته است که شاید بهتر باشد به دنبال آرامش و رضایت شخصی خود باشد، چرا که به گفته وی فعالیت در این حوزه آسان نیست.

وی افزود: صادقانه به او توصیه کرده که درباره ادامه کارش دوباره فکر کند.

شبکه فاکس‌نیوز نیز به نقل از یک مقام کاخ سفید گزارش داد: زکریا در حال خروج از سمت سخنگوی مطبوعاتی است.

زکریا روز دوشنبه کار خود را آغاز کرده بود و روز سه‌شنبه نخستین نشست خبری خود را در کاخ سفید برگزار کرد.

وی پیش‌تر گفته بود: چهارشنبه هفته قبل درباره تصدی این سمت با او تماس گرفته شده و جمعه پیشنهاد جانشینی کارولین لویت، سخنگوی پیشین را دریافت کرده است.

ترامپ نیز پس از آن، انتصاب او را اعلام کرد و در معرفی‌اش، زکریا را وکیل خوانده بود.

در هفته گذشته، سوابق حقوقی زکریا، فارغ‌التحصیل دانشکده حقوق دانشگاه پپرداین کالیفرنیا، زیر ذره‌بین قرار گرفت و پرسش‌هایی درباره قبولی او در آزمون کانون وکلا مطرح شد.

زکریا روز پنجشنبه در مصاحبه‌ای با شبکه فاکس‌نیوز اعلام کرد که در آزمون کانون وکلا قبول نشده است.

رویترز گزارش داد که پیش از زکریا، آنتونی اسکاراموچی نیز در دوره نخست ریاست‌ جمهوری ترامپ، تنها ۱۰ روز در سمت مدیر ارتباطات کاخ سفید فعال بوده است.