افشای یک پیام جنجالی درباره فساد در دولت ترامپ

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه آکسیوس از افشای یک پیام جنجالی در قلب تحقیقات داخلی کاخ سفید مبنی بر استفاده از نفوذ در دولت ترامپ خبر داد. تورهان میلدون یک تاجر ترک اعلام کرد که پیامی از سوی ریچارد گرینل مشاور برجسته ترامپ دریافت کرده که در ازای پرداخت پول می تواند با رئیس جمهور آمریکا و مسئولان دولتی دیدار کند.

همچنین گزارش شده که تحقیقات در خصوص اسناد مالی و پیام های تبادل شده برای تعیین سرنوشت میلیون ها دلار ادامه دارد. در این پیام به تاریخ می ۲۰۲۵ آمده است که به محض واریز پول به مؤسسه هنری جان اف کندی این تاجر ترک می تواند به دولت ترامپ و حتی خود وی نزدیک شود.

در آن زمان گرینل رئیس مرکز کندی بود. همچنین گزارش شده پرونده ای درباره یک تراکنش مالی مرتبط با نرم افزارهای تولیدی شرکت تی ایکس ای تی (TXAT)، فعال در زمینه تجهیزات دفاعی و امنیتی و مستقر در ایالت تگزاس آمریکا و قراردادی با جمهوری دموکراتیک کنگو شکل گرفته است. میلدون تاکید دارد که به دستور گرینل، مبلغ ۱۷.۶ میلیون دلار به شرکت مذکور منتقل کرده است.

به گفته وی قرار بود این مبلغ میان قرارداد مربوط به جمهوری دموکراتیک کنگو و کمک مالی به مرکز کندی تقسیم شود که ارزش آن حدود ۶ میلیون دلار بود. وکلای میلدون پیامک، یک ایمیل و اسناد دیگری را به دفتر مشاور حقوقی کاخ سفید ارائه کردند که از جمله آنها، یک صورت حساب مالی به تاریخ ۲۹ مه ۲۰۲۵ بود که انتقال مبلغ به شرکت را نشان می داد.

همسر میلدون اعلام کرد که وی تنها ۱۷ ماه پس از انتقال وجه متوجه شده است که مرکز کندی این کمک مالی را دریافت نکرده است.

هنوز جزئیات این قرارداد یا ماهیت آن مشخص نشده است.