به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع پیکر سیروس ابراهیم زاده بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون امروز ۲۹ مهر در محوطه خانه هنرمندان ایران برگزار شد.

مهدی شفیعی معاون هنری وزارت ارشاد، رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی، اتابک نادری مدیرکل هنرهای نمایشی، محمدمهدی عسگرپور، رضا بابک، مجید قناد، مهوش وقاری، لیلی رشیدی، احترام برومند، فرزین محدث، کورش سلیمانی، علیرضا شجاع نوری، مرضیه برومند، شهره سلطانی، همایون اسعدیان، منصور ضابطیان، نگار اسکندرفر، حسین پارسایی، اکبر رحمتی، افسانه چهره‌آزاد، قاسم زارع و … ازجمله حاضران در این مراسم بودند.

مسعود فروتن اجرای مراسم با برعهده داشت و با اشاره به صدای خاص سیروس ابراهیم زاده درباره دوستی و همکاری با این هنرمند صحبت کرد. وی گفت: سیروس ابراهیم‌زاده در رفتار، کار و هنر یک الگو بود.

کورش سلیمانی نماینده انجمن بازیگران سینمای ایران در ادامه مراسم بیانیه‌ای خواند و گفت: آقای ابراهیم زاده عزیز به خاک خود خوش آمدید. شما از مجبوب‌ترین‌ بازیگران ما بودید و هرکسی شما را می‌شناسد از شما و نقش‌آفرینی شما با لبخند یاد خواهد کرد.

وی افزود: زنده یاد سیروس ابراهیم زاده هنرمند شریف و فرهیخته‌ای بود. او در روزگاری که اکثر بازیگران با تکیه بر تجربه وارد این عرصه می‌شدند، تحصیلات آکادمیک را در انگلستان ادامه داد. او همکاری چندین باره با علی حاتمی، داوود رشیدی، سیروس الوند، داوود میرباقری، مرضیه برومند و … داشت که نشان از توانمندی بالای این هنرمند دارد.

سلیمانی در پایان عنوان کرد: او علاوه بر بازیگری در حوزه کارگردانی تئاتر، تله تئاتر و ترجمه نمایشنامه نیز فعالیت‌های ارزشمندی داشت. بدرود و سلام آقای ابراهیم‌زاده دوست داشتنی.

سپس امیرحسین چهل‌تن نویسنده اظهار کرد: اولین بار سیروس را در دهه ۵۰ دیدم که در تلویزیون بود و در نمایش «اختاپوس» بازی می‌کرد. او نقش یک روشنفکر را بازی می‌کرد. ۳۰ سال بعد او را رو در رو دیدم؛ وقتی که کانون نویسندگان ایران به مناسبت صد سالگی صادق هدایت مراسمی برگزار کرد و سیروس و ناهید عزیز بازیگر نمایش آن مراسم بودند.

وی با اشاره به فعالیت های ادبی این هنرمند عنوان کرد: به تدریج چهره ادبی ابراهیم زاده را درک کردم و متوجه شدم پشت چهره بازیگری او چهره واقعی‌تری وجود داشت که با ادبیات عجین شده بود. سیروس بیشتر گوش می‌کرد تا صحبت کند و به همین دلیل من به او به سبب نوع بودنش در جهان احترام می‌گذارم.

این نویسنده در پایان متذکر شد: شوق زندگی در سیروس بسیار زیاد بود و ما این را می‌توانیم از بازی کردن‌های او با نوه‌اش متوجه شویم. او فاقد هرگونه جاه طلبی بود و می‌توان اطمینان داشت که هیچ ابایی از مرگ نداشت.

ابوالحسن تهامی نژاد دوبلور در ادامه مراسم بیان کرد: ایستاده‌ایم برای گفتن بدرود واپسین به سیروس ابراهیم زاده. این هنرمند برای بازگشتن و خفتن در خاک پاک میهن همت بلندی داشت.

وی افزود: او همیشه می‌کوشید هنر را درهم تنیده با ابعاد والای انسانی ببیند و به دلیل همین ویژگی همیشه قدر دید و بالا نشست. ما شخصیت بزرگی را از دست دادیم و متاسفانه شخصیتی در قد و بالای کیفیت او در هنر ایران زیاد نداریم. سیروس ابراهیم زاده در بازیگری صاحب سبک، در کارگردانی با دانش و نویسنده‌ای شوخ‌طبع و شاعری پر از احساس بود.

سپس رضا بابک بازیگر سینما و تئاتر روی صحنه آمد و به یاد سیروس ابراهیم زاده چند بیت شعر خواند.

همایون اسعدیان مدیرعامل خانه سینما عنوان کرد: روزی که خانم احترام برومند با من تماس گرفتند و این خبر تلخ را گفتند در کنارش این خبر خوب هم وجود داشت که هم خود مرحوم و هم همسرشان تمایل دارند پیکر در ایران به خاک سپرده شود. اگر تلاش دوستان ما در سازمان سینمایی، کنسولگری و اداره کل ارشاد آذربایجان نبود این امکان فراهم نمی‌شد. بسیاری از بزرگان ما در قطعه هنرمندان به خاک سپرده شده اند و وقتی به آنجا می‌روم بسیاری از خانواده‌ها گویا به یک موزه آمده اند و خاطراتشان را با این هنرمندان مرور می‌کنند. چقدر خوب است که پیکر همه عزیزان و بزرگان ما در همین خاک دفن شود.

ناهید کبیری همسر سیروس ابراهیم زاده در ادامه مراسم گفت: از شما یاران دل و جان ممنونم. من در برابر این همه عشق کلمه کم می‌آورم. بازتاب احساسات خودجوش و صمیمانه شما مصداق عبارتی از سیروس است که همواره می‌گفت من جایزه‌ام را از مردمان وطنم می‌گیرم. چه طیف هنری و فرهنگی و چه مردم عادی و نسل های مختلف همواره به سیروس ابراهیم زاده لطف داشتند.

وی ادامه داد: متاسفانه یک جراحی بسیار ساده به معضل پیچیده‌ای تبدیل شد و فرصت سفر و زندگی را از سیروس گرفت. با این همه من و پسرمان عادل به آخرین آرزوی او وفادار ماندیم و وظیفه انتقال پیکر او تا ایران را برعهده گرفتیم. از خانم احترام برومند بابت پیگیری خستگی ناپذیرشان سپاسگزارم.

کبیری در پایان اظهار کرد: سیروس رفت تا بر خاکی آرام بگیرد که عاشقانه دوستش داشت. ما امروز به نقطه پایان رسیده‌ایم عزیزم و دلم برای صدایت تنگ می‌شود.

در پایان مراسم پیکر این هنرمند برای تشییع در قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) بدرقه شد.